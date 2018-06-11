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'Veterinerin yanlış tedavisi, köpeğin bacağına mal oldu' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

İZMİR'de, sokaklarda dolaştığı sırada Zehra Al tarafından bulunup, 2 yıldır bakılan 'Zeytin' isimli köpeğin, veterinerin yanlış tedavisinin kurbanı olduğu ileri sürüldü.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, sokaklarda dolaştığı sırada Zehra Al tarafından bulunup, 2 yıldır bakılan 'Zeytin' isimli köpeğin, veterinerin yanlış tedavisinin kurbanı olduğu ileri sürüldü. Karabağlar Belediyesi'ne ait barınakta köpeğine yanlış tedavi uygulandığını, bacağının kesilmesine neden olunduğunu savunan Al, veterinerden şikayetçi oldu. Belediyeden yapılan açıklamada ise "Köpeğin gerekli kontrollerinin sahibi tarafından yaptırılmaması sonucu bu vahim olay yaşanmıştır" denildi. İzmir'de butik işleten Zehra Al, 2 yıl önce sokakta başıboş dolaşırken gördüğü köpeği sahiplenip, yakınlarıyla beslemeye başladı. 'Zeytin' ismi verilen ve yaklaşık 1 ay önce Menderes ilçesinde minibüsün çarpmasıyla bacağından yaralanan köpek, götürüldüğü veteriner tarafından bakıma alındı. Özel kliniği bulunan veteriner, Zehra Al'a, köpeğin bacağının açıkta kalmasını, böylelikle yaranın kısa sürede iyileşeceğini söyledi. Zaman zaman sokakta kalan ve evden uzaklaşan 'Zeytin'i yaralı gören esnaf, belediye ekiplerinden yardım istedi. Karabağlar Belediyesi ekipleri, 24 Mayıs günü, 'Zeytin'i alıp, Uzundere'deki barınağa götürdü. Barınakta görevli veteriner O.Ö., köpeğin yaralı olan ön sol bacağını tedavi etti ardından sargı beziyle kapattı ve 400 köpeğin arasına saldı. 'Zeytin'in eve dönmemesi üzerine İzmir'deki barınakları tek tek gezen Zehra Al, 3 gün önce köpeğine kavuştu. Evine getirdiği köpeğin sargı beziyle kapatılan bacağından kötü kokular alan Zehra Al, 'Zeytin'i kendi veterinerine götürdü. Buradaki kontrollerde, sargı bezi açıldığı sırada 'Zeytin'in çürüyen ön sol patisi koptu. Kangren olduğu belirlenen bacak, 'Zeytin'in hayatta kalması için ameliyatla kesildi. BARINAKTAKİ VETERİNERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU Tedavisine devam edilen köpeğinin durumunu gözyaşı dökerek anlatan Zehra Al, karakola gidip, belediyenin barınağında görevli veteriner O.Ö. hakkında şikayetçi olduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Al, ayrıca konuyla ilgili hem Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) hem de belediyeye başvurdu. Barınaktaki 400 köpeğin de bu mantıkla bakıldığında hayatlarının tehlikede olacağını dile getiren Al, "Bizim köpeğimiz çok sağlıklıydı. Bacağında yara vardı; ancak çabuk iyileşmesi için sarılmadı. Veterinerlikten haberi olmayan bu kişi, onun bacağını sarınca sonuç bu acı tablo oldu. Bir de bana sargı bezinin 20 gün bu şekilde kalmasını söyledi. Eğer onu dinleseymişim köpeğimiz kangrenden bugün ölmüş olacaktı. Köpeğim artık eskisi gibi olamayacak. Evin içinde yaşamını sürdürmek zorunda kalacak. Ben bu acı olayın peşine bırakmayacağım" dedi. BELEDİYEDEN AÇIKLAMA Öte yandan konuyla ilgili Karabağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu durumdan üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Köpeğe ilk müdahale belediyemiz veteriner hekimi tarafından yapılıp, ardından sahibine teslim edilmiştir. Ancak bundan sonraki süreçte köpeğin gerekli kontrollerinin sahibi tarafından yaptırılmaması sonucu bu vahim olay yaşanmıştır" denildi.

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