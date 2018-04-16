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Veterinerler buzağılar için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018 yılını "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Yılı" ilan etmesinin ardından kampanya başlatan Ordulu veteriner hekimler, köy köy gezerek hem buzağıları ücretsiz muayene ediyor hem de üreticileri bilgilendiriyor - Besici Kütük: - "Uygulamayı yerinde buluyorum. Bize sunulan bu imkanlardan dolayı veteriner hekimlerimize teşekkür ediyorum"

HAYATİ AKÇAY - Ordulu veteriner hekimler, buzağı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla köy köy gezerek hem buzağıları ücretsiz muayene ediyor hem de üreticileri bilgilendiriyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2018 yılının "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Yılı" ilan edildiğini açıklamasının ardından Ordu Veteriner Hekimleri Odası harekete geçti.

Bu kapsamında odaya üye veterinerler, il genelinde yapacakları buzağı muayenelerinden yıl içerisinde ücret almama kararı verdi.

Buzağı ölümlerinin azalması için köy köy gezen veteriner hekimler, buzağıları ücretsiz muayene ederken aynı zamanda üreticileri de bilgilendiriyor.

Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Taner Canbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılığın devam edebilmesi için buzağı ölüm oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yılda 500 binin üzerinde buzağı ölümü yaşandığı belirten Canbulut, "İncelendiği zaman buzağıların çoğunun ölümü önlenebilir hastalıklardan kaynaklanıyor. Yani bu hastalıklarla zamanında mücadele edilmiş olsa 500 binin üzerinde buzağı ölmemiş olacak." dedi.

Buzağı ölümlerinin nedenlerinin başında ishal, mantar ve enfeksiyon hastalıklarının geldiğine işaret eden Canbulut, bu hastalıkların çoğunun aşılama ve zamanında müdahaleyle tedavi edilebileceğini kaydetti.

Canbulut, ölen 500 binin üzerinde buzağının, Türkiye'nin ithal ettiği hayvan miktarına eşit olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba bu duruma dikkati çekmek amacıyla 2018 yılını 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Yılı' ilan ettiler. Biz de bu kampanyaya destek amacıyla ilimizde bulunan bütün klinikler, serbest veteriner hekimleri olarak buzağıların hasta olmaları halinde yapacağımız muayenelerden ücret almama kararı verdik. Dolayısıyla şu anda yaptığımız tüm muayenelerden ücret almıyoruz. Bu uygulamamız yıl boyunca sürecek."

- "Bakanlığın kampanyasına sonuna kadar destek olacağız"

Buzağı ölüm oranlarının düşürülmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Canbulut, "Buzağı ölümlerinin en aza inmesi noktasında, 'çorbada bir tutam da bizim tuzumuz olsun' diye taşın altına elimizi koyduk. Bu ülke hayvancılığımızın da kurtulması adına bir hamledir. Sonuçta veteriner hekimleri de bu hayvanlardan ekmeğini kazanıyor. Dolayısıyla buzağıların tarım camiasına kazandırılması en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Kampanyaya katılan meslektaşlarına teşekkür eden Canbulut, kampanyanın tüm yurda yayılması temennisinde bulundu.

- Besiciler uygulamadan memnun

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki besici Serkan Kütük, 3 aylık buzağının ishal olduğunu ve bunun için veteriner çağırdığını belirterek, "Sağ olsun veteriner hocamız geldi ve muayenesini yaptı. Bizden de herhangi bir ücret talebinde bulunulmadı. Uygulamayı yerinde buluyorum. Bize sunulan bu imkanlardan dolayı veteriner hekimlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İlçeye bağlı Bekirli Mahallesi'ndeki besici Yılmaz Akçay da Ordulu veteriner hekimlerinin ücretsiz buzağı muayenelerini isabetli ve yerinde bir uygulama olarak gördüklerini dile getirerek, buzağıların ölmemesi için bu uygulamanın devam etmesini dilediklerini söyledi.

Akçay, daha önce iki buzağını kaybettiğini ifade ederek, "Belki bu tür uygulamalar olmuş olsaydı iki buzağımı kaybetmeyecektim. Uygulamadan dolayı veteriner hekimlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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