Veterinerler buzağılar için seferber oldu

Türkiye'de yılda 500 binin üzerinde buzağı ölümü yaşandığı belirten Canbulut, "İncelendiği zaman buzağıların çoğunun ölümü önlenebilir hastalıklardan kaynaklanıyor. Yani bu hastalıklarla zamanında mücadele edilmiş olsa 500 binin üzerinde buzağı ölmemiş olacak." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2018 yılının "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Yılı" ilan edildiğini açıklamasının ardından Ordu Veteriner Hekimleri Odası harekete geçti.

HAYATİ AKÇAY - Ordulu veteriner hekimler, buzağı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla köy köy gezerek hem buzağıları ücretsiz muayene ediyor hem de üreticileri bilgilendiriyor.

Buzağı ölümlerinin nedenlerinin başında ishal, mantar ve enfeksiyon hastalıklarının geldiğine işaret eden Canbulut, bu hastalıkların çoğunun aşılama ve zamanında müdahaleyle tedavi edilebileceğini kaydetti.

Canbulut, ölen 500 binin üzerinde buzağının, Türkiye'nin ithal ettiği hayvan miktarına eşit olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba bu duruma dikkati çekmek amacıyla 2018 yılını 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Yılı' ilan ettiler. Biz de bu kampanyaya destek amacıyla ilimizde bulunan bütün klinikler, serbest veteriner hekimleri olarak buzağıların hasta olmaları halinde yapacağımız muayenelerden ücret almama kararı verdik. Dolayısıyla şu anda yaptığımız tüm muayenelerden ücret almıyoruz. Bu uygulamamız yıl boyunca sürecek."

- "Bakanlığın kampanyasına sonuna kadar destek olacağız"

Buzağı ölüm oranlarının düşürülmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Canbulut, "Buzağı ölümlerinin en aza inmesi noktasında, 'çorbada bir tutam da bizim tuzumuz olsun' diye taşın altına elimizi koyduk. Bu ülke hayvancılığımızın da kurtulması adına bir hamledir. Sonuçta veteriner hekimleri de bu hayvanlardan ekmeğini kazanıyor. Dolayısıyla buzağıların tarım camiasına kazandırılması en büyük arzumuzdur." diye konuştu.