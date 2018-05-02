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Veterinerler ve doktorlar buzağı "Arda" için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Posof ilçesinde dünyaya gelen ve ender vaka olarak görülen "Arda" ismi verilen buzağının kafatası dışındaki beyin zarı Kars'ta veterinerler ve doktorların gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yerine yerleştirildi - KAÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kılıç: - "Eldeki imkanları gözden geçirip Harakani Devlet Hastanesindeki beyin cerrahlarıyla konuyu istişare ederek onların teknik imkanlarından da faydalanarak başarılı bir ameliyat yaptık. Dünyada çok ender görülen bir durum" - Harakani Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Çeltikçi: - "Bizim için alışılmışın dışında bir olaydı, böyle bir tabloyla karşılaşma alışkanlığında değiliz, ilginç bir deneyim oldu" - Buzağının sahibi Özdemir: - "Ameliyat gayet başarılı geçti. Ben de buzağımı alıp evime getirdim. Şu an görüldüğü gibi gayet sağlıklı"

CÜNEYT ÇELİK / GÜNAY NUH - Ardahan'ın Posof ilçesinde dünyaya gelen ve beyin zarının kafatasının dışında bulunması nedeniyle "ender rastlanan vakalardan biri" olarak değerlendirilen buzağı, Kars'ta veteriner ve doktorların 3 saat süren ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Posof ilçesine bağlı Kol köyünde oturan Temel Özdemir'in simental ırkı ineği, bir süre önce buzağıladı. Doğum sırasında buzağının kafatasındaki kitleyi görüp şaşıran Özdemir, hayvanı Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezine getirdi.

KAÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Kılıç, "Arda" ismi verilen buzağıya, klinik ve radyolojik değerlendirme sonucu, dünyada hayvanlarda ender görülen "meningosel" teşhisi koydu.

Bunun üzerine Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Kılıç ve ekibi, buzağının tedavisi için Harakani Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanları Emrah Çeltikli ve Fatih Yakar ile irtibata geçti. Ekip, operasyon öncesi bir araya gelerek uygulayacakları yöntemi kararlaştırdı.

Daha sonra buzağı "Arda", Prof. Dr. Kılıç ve ekibinin yanı sıra Çeltikli ve Yakar'ın da katıldığı ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda, buzağının beyin zarı yerine yerleştirildi.

Sağlığına kavuşan buzağı, sahibi tarafından hastaneden alınarak köye götürüldü.

Prof. Dr. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağının 3 günlükken hastaneye kafasındaki şişkinlik nedeniyle getirildiğini bildirdi.

- "Dünyada çok ender görülen bir durum"

Tanı sonrası "Arda"nın ameliyata alınmasına karar verildiğini ifade eden Kılıç, "Eldeki imkanları gözden geçirip Harakani Devlet Hastanesindeki beyin cerrahlarıyla konuyu istişare ederek onların teknik imkanlarından da faydalanarak başarılı bir ameliyat yaptık. Dünyada çok ender görülen bir durum. Hayvanın yaşam sürecini takip edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Emrah Çeltikçi de Kılıç'ın vaka ile ilgili durumu danışmasıyla ortak bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Hocamız bizi arayarak yeni doğan bir buzağının kafatası efektinden dışarıya beyin zarlarının çıktığını ve bizim miyelosel-ensefalosel dediğimiz olgunun buzağılarda da olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

- "İlginç bir deneyim oldu"

Çeltikçi, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını ve kendileri için de önemli bir deneyim olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Ortak bir cerrahi girişim gerçekleştirdik. Hocalarımızla vakada dışarıya çıkmış beyin zarlarını onarmak suretiyle sonrasında kafatasındaki geniş defekti yapay kemik çimentosuyla kapatmak suretiyle buzağıyı sağlığına kavuşturduğumuzu umuyorum. Bizim için alışılmışın dışında bir olaydı, böyle bir tabloyla karşılaşma alışkanlığında değiliz, ilginç bir deneyim oldu."

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Fatih Yakar ise buzağı "Arda"ya gerçekleştirilen ameliyatı çocuklarda sık yaptıklarını ancak havanlarda ender rastlanır durum olduğunu belirterek, "Bizim için ilk başta çok ilginç gelmişti, hayvan ameliyatı şimdiye kadar yaptığımız bir şey değildi. Deneysel çalışmalarım var ama bu tarz ameliyat hiç alışık olduğumuz durum değildi. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesindeki hocalarımızın önerisiyle, cerrahi bölümdeki hocalarımızın desteğiyle bu ameliyatı hastanede gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

- "Arda"nın keyfi yerinde

Buzağının sahibi Temel Özdemir ise doğum sonrası buzağının kafasında şişkinlik olduğunu fark edince telefonla aradığı Prof. Dr. Engin Kılıç'ın isteği üzerine hayvanı Kars'a götürdüğünü söyledi.

Gerek veteriner gerekse tıp doktorlarının müdahalesiyle buzağının sağlığına kavuştuğunu ve "Arda"nın keyfinin yerinde olduğunu belirten Özdemir, "Buzağının kafasının fotoğrafını çekip Prof. Dr. Kılıç'a gönderdim. Kılıç da bana 'buzağını bize getir' dedi. Kars'a götürdüm, bir gece müşahede altında tutulup ameliyata alındı. Gerekli filmler çekildi. Ameliyat gayet başarılı geçti. Ben de buzağımı alıp evime getirdim. Şu an görüldüğü gibi gayet sağlıklı." açıklamasında bulundu.

Köyde Özdemir ailesi tarafından beslenen buzağı, ailenin maskotu oldu.

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Ardahan Buzağı Kars

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