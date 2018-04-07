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Vezirhan’da meydan ve park inşaatı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye ekipleri tarafından Vezirhan Yeni Mahalle Konağı, meydan ve park inşaatı çalışmaları devam ediyor.Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vezirhan’da meydan ve park inşaatı devam ediyor

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye ekipleri tarafından Vezirhan Yeni Mahalle Konağı, meydan ve park inşaatı çalışmaları devam ediyor.
Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Başkan Duymuş, "Beldemiz yeni mahalle konağı, meydan ve park inşaatımız hızla devam ediyor. Mahalle konağı binamızın kaba inşaatı çalışmaları devam ederken çocuk oyun parkı alanının zemin betonu bugün atıldı. Daha önce çevre çit çalışması biten alanda önümüzdeki günlerde şadırvan ve zemin işleri başlayacak. Çalışmalarında emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vezirhan’da meydan ve park inşaatı devam ediyor

Vezirhan’da meydan ve park inşaatı devam ediyor

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