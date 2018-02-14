HABER

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne araç takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 22:56 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne verilen 2 kepçe ve 1 traktörün törenle teslimi yapıldı.Teslim töreninde konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, "Türkiye’nin en kıymetli ağaçları hem sarıçam hem karaçam Vezirköprü’de.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne araç takviyesi

Samsun’un Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne verilen 2 kepçe ve 1 traktörün törenle teslimi yapıldı.
Teslim töreninde konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, "Türkiye’nin en kıymetli ağaçları hem sarıçam hem karaçam Vezirköprü’de. Vezirköprü’de son yıllara bakarsak 1. sırada yer alıyor. Bu sene bizim 1 milyon 200 bin metreküp üretimimiz vardı. 200 bini Vezirköprü gerçekleştirdi. Bütün ormancılık faaliyetlerini başta müdüre hanım olmak üzere teşekkür ederiz. Bunlara karşılık mükafaat olarak da makine parkurlarına 3 tane araç veriyoruz. Birisi ekskovatör, biri kazıyıcı yükleyici, diğeri traktör. Geçen sene yaklaşık 8 milyon 400 bin lira gibi kar elde ettiler. Bu karlarına karşılık 1 milyonluk araç veriyoruz. İnşallah bu araçlar hem kooperatiflerin hem de Vezirköprü’nün ihtiyaçlarına hizmet eder" dedi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ise yaptığı konuşmada, “Bu başarı tek başına olmuyor. Biz bir ekip olarak işletme şeflerimizle birlikte onların çalışmalarıyla işletmemizi daha da iyi hallere getireceğiz. 2018 yılında da yatırım çalışmalarımız devam edecek Allah’ın izniyle her gün biri iki etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ‘’İş makinelerimiz size emanet’’ diyen Nane, anahtarları iş makinesini kullanacak olan operatörlere teslim etti. İş makinelerinin yangın tedbir ve orman üretim yollarının açılmasında kullanılacağı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

e-devlet soy ağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soy ağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soy ağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soy ağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Günlük burç yorumları 15 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 15 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Son zamanların en büyük operasyonu! 623 kişi gözaltına alındı

Son zamanların en büyük operasyonu! 623 kişi gözaltına alındı

'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.