Vezirköprü’de şoförler ve otomobilciler başkanını seçti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 2018 Olağan Genel Kurulu’nda Hüseyin Yılmaz başkan seçildi.
İki başkan adayının yarıştığı genel kurul toplantısı Atatürk İş Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Genel kurulda ilk olarak bütçe raporları okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı seçiminde Hüseyin Yılmaz ve Hüseyin Kaya yarıştı. 817 üyesi bulunan Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde 746 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 462’sini alan Hüseyin Yılmaz başkan seçilirken, diğer aday Hüseyin Kaya 268 oyda kaldı. Oyların 730’u geçerli sayılırken, 16 oy geçersiz sayıldı.
Başkan seçilen Hüseyin Yılmaz yaptığı teşekkür konuşmasında oy verenin de vermeyenin de oda üyesi ve kardeşi olduğunu belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi. Hüseyin Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu, Yılmaz Yiğit, Ahmet Ergen, Arslan İğci, Muharrem Hancı, Ahmet Duran ve Şerafettin Bulat’tan oluştu. Atatürk İş Merkezi’ndeki genel kurul toplantısı ve başkanlık seçimine Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, , Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü başkanları, muhtarlar ve üyeler katıldı.
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı
ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
BİM’in iPhone X’den sonraki yeni hedefi: Uygun fiyatlı Xiaomi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum