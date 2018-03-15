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Vezirköprü’de şoförler ve otomobilciler başkanını seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:12 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 2018 Olağan Genel Kurulu’nda Hüseyin Yılmaz başkan seçildi.İki başkan adayının yarıştığı genel kurul toplantısı Atatürk İş Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Vezirköprü’de şoförler ve otomobilciler başkanını seçti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 2018 Olağan Genel Kurulu’nda Hüseyin Yılmaz başkan seçildi.
İki başkan adayının yarıştığı genel kurul toplantısı Atatürk İş Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Genel kurulda ilk olarak bütçe raporları okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı seçiminde Hüseyin Yılmaz ve Hüseyin Kaya yarıştı. 817 üyesi bulunan Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde 746 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 462’sini alan Hüseyin Yılmaz başkan seçilirken, diğer aday Hüseyin Kaya 268 oyda kaldı. Oyların 730’u geçerli sayılırken, 16 oy geçersiz sayıldı.
Başkan seçilen Hüseyin Yılmaz yaptığı teşekkür konuşmasında oy verenin de vermeyenin de oda üyesi ve kardeşi olduğunu belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi. Hüseyin Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu, Yılmaz Yiğit, Ahmet Ergen, Arslan İğci, Muharrem Hancı, Ahmet Duran ve Şerafettin Bulat’tan oluştu. Atatürk İş Merkezi’ndeki genel kurul toplantısı ve başkanlık seçimine Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, , Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü başkanları, muhtarlar ve üyeler katıldı.

Vezirköprü’de şoförler ve otomobilciler başkanını seçti

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