’VI. Tarihyazımı Çalıştayı’ Anadolu Üniversitesi’nde

Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Türk Akademisi, tarihyazimi.org ve Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “VI. Tarihyazımı Çalıştayı” Kongre Merkezi Salan Anadolu’da başladı.

İki gün boyunca devam edecek çalıştaya; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve farklı üniversitelerden birçok akademisyen katıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan saldırıdan dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan “Üniversite olarak biz bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Tarih yazımının çok önemli bir konu ve alan olduğunu düşünüyoruz. Fakülte yıllarımda aldığım tarih derslerinden aklımda kalan şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok kıymetli ‘Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir’ sözüdür. Eğer yazan yapana sadakatle bağlı kalmazsa, değişmeyen gerçek insanı şaşırtan bir hal alır anlamına gelen bir söz her zaman aklımdadır” dedi.

“Türk milleti olarak tarih yapma konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan milletiz”

Prof. Dr. Naci Gündoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Türk milleti olarak tarih yapma konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan milletiz. Dünya tarihinde Türkleri çıkarırsanız herhalde geriye pek fazla bir şey kalmaz. Siz değerli hocalarım yanında bunu söylemek bana düşmez ama tarih yazma konusunda maalesef çok başarılı olduğumuz söylenemez. İnşallah bu tür çalıştaylar, bilim insanlarımızı bu konulara daha fazla eğilmesine olanak sağlar. Tarihçi olmayan bir bilim insanı olarak tarihçilerinde işinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Biz içinde yaşadığımız zamanı aktarmada bile birçok farklılığın yaşandığını görüyoruz. Tarihçiler bırakın yaşadıkları zamanı görmedikleri yüz yıllar öncesini anlatmak ve aktarmak durumda. Dolayısıyla gerçekten çok uzmanlık isteyen, çok önem verilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Geleneksel hale gelmiş bu çalıştayların bundan sonra da devam etmesini, Üniversitemizde yapılacak olan bu çalıştayında bu noktada bir mihenk taşı olmasını canı gönülden diliyorum. Sizleri üniversitemizde görmekten, ağırlamaktan ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çalıştayın başarılı, verimli geçmesi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”

Çalıştaya tarihyazimi.org platformu adına katılan İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Şimşek ise çalıştayın ilkini 2013 yılında gerçekleştirdiklerini belirtti. Her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde çalıştayı yürüttüklerini dile getiren Prof. Dr. Şimşek “Çalıştaydan amacımız tarih yazımına ilişkin yeni yaklaşımları tarihçilerimiz ile paylaşmak ve tartışılmasını sağlamaktır. Böylelikle Türk tarihçilerinin zenginleşmesine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede her yıl çalıştayımızda bir temayı ele alıyoruz. O tema çerçevesinde programları geliştiriyoruz ve tartışmalarımız da bu şekilde devam ediyor. Tarihyazımı Çalıştayı’nda müzakerelere çok önem veriyoruz çünkü tarihçilerimizin konuyla ilgili düşüncelerini dile getirmesi, yeni bilgilerin aktarılmasına olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi adına konuşma yapan Prof. Dr. Muzaffer Doğan da “VI. Tarihyazımı Çalıştayı’nın üniversitemizde gerçekleşmesinden dolayı mutluluğumuzu dile getirmek istiyorum. Çalıştayın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı tüm tarihçelerimize ve hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Prof. Dr. Doğan, son yıllarda gerçekleşen kongre ve sempozyumlara nazaran sadece ilmi hedeflere odaklanmış organizasyonlardan birisini gerçekleştireceklerini söyledi.

İki gün boyunca toplam 8 oturumda tamamlanacak olan çalıştayın ilk gününde; Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Dr. Napil Bazılhan ve Dr. Ahmet Kanlıdere konuşmacı olarak yer aldı.