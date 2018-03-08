"Vicdan Konvoyu" Adana'dan yola çıktı

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkencelere maruz kalan kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Adana'dan Hatay'a doğru yola çıktı.
İstanbul'dan, 55 ülkeden katılımlarla yaklaşık 70 otobüsten oluşan konvoyun yolcuları, Adana'da TÜYAP Fuar Alanı'nda geceyi geçirdi.
Vicdan Konvoyu koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Çiçek, yaptığı açıklamada, Suriye'deki hapishanelerde kalan kadınların durumuna dikkati çekmek ve onların serbest bırakılması için yola çıktıklarını söyledi.
Bu harekete dünya genelinde 450'den fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini belirten Çiçek, "Burada 55 ülkenin temsilcileri bulunuyor. Adana'dan yola çıkıyoruz ve son durağımız olan Hatay'a gideceğiz. Orada hep beraber Suriyeli kadınların özgür bırakılması için tüm dünyaya mesaj vereceğiz." dedi.
Katılımcılar daha sonra otobüslerle Hatay'a doğru hareket etti.
Son ankette ittifak detayı
Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var
BM'den son dakika Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var
Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
İşte aldatmaya en yatkın meslekler
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum