"Vicdan Konvoyu" Adana'dan yola çıktı

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkencelere maruz kalan kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Adana'dan Hatay'a doğru yola çıktı.

İstanbul'dan, 55 ülkeden katılımlarla yaklaşık 70 otobüsten oluşan konvoyun yolcuları, Adana'da TÜYAP Fuar Alanı'nda geceyi geçirdi.

Vicdan Konvoyu koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Çiçek, yaptığı açıklamada, Suriye'deki hapishanelerde kalan kadınların durumuna dikkati çekmek ve onların serbest bırakılması için yola çıktıklarını söyledi.

Bu harekete dünya genelinde 450'den fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini belirten Çiçek, "Burada 55 ülkenin temsilcileri bulunuyor. Adana'dan yola çıkıyoruz ve son durağımız olan Hatay'a gideceğiz. Orada hep beraber Suriyeli kadınların özgür bırakılması için tüm dünyaya mesaj vereceğiz." dedi.

Katılımcılar daha sonra otobüslerle Hatay'a doğru hareket etti.