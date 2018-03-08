HABER

"Vicdan Konvoyu" Adana'dan yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 07:55 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkence gören kadınların seslerini duyurmak için İstanbul'dan başlayan "Vicdan Konvoyu" Adana'daki durağının ardından Hatay'a hareket etti

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkencelere maruz kalan kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Adana'dan Hatay'a doğru yola çıktı.

İstanbul'dan, 55 ülkeden katılımlarla yaklaşık 70 otobüsten oluşan konvoyun yolcuları, Adana'da TÜYAP Fuar Alanı'nda geceyi geçirdi.

Vicdan Konvoyu koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Çiçek, yaptığı açıklamada, Suriye'deki hapishanelerde kalan kadınların durumuna dikkati çekmek ve onların serbest bırakılması için yola çıktıklarını söyledi.

Bu harekete dünya genelinde 450'den fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini belirten Çiçek, "Burada 55 ülkenin temsilcileri bulunuyor. Adana'dan yola çıkıyoruz ve son durağımız olan Hatay'a gideceğiz. Orada hep beraber Suriyeli kadınların özgür bırakılması için tüm dünyaya mesaj vereceğiz." dedi.

Katılımcılar daha sonra otobüslerle Hatay'a doğru hareket etti.

Böyle evlat olmaz olsun!Böyle evlat olmaz olsun!
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vicdan konvoyu adana Hapishane hatay Suriye

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AY-SİAD’tan Başkan Özakcan’a ziyaret

AY-SİAD’tan Başkan Özakcan’a ziyaret

Çanakkale Köprüsü’nde çalışacak dev vinç Bandırma’ya demirledi

Çanakkale Köprüsü’nde çalışacak dev vinç Bandırma’ya demirledi

Büyük FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Büyük FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

(Özel Haber) Erkeklerin otomobiline kadın eli değdi...

(Özel Haber) Erkeklerin otomobiline kadın eli değdi...

İstanbullular dikkat! Otobüs şoförleri kontak kapatıyor

İstanbullular dikkat! Otobüs şoförleri kontak kapatıyor

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.