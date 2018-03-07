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"Vicdan Konvoyu" Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 03:56 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejimi tarafından hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkenceye uğrayan kadınların seslerini duyurmak için İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıkan "Vicdan Konvoyu" Başkente ulaştı - Sadece kadınların yer aldığı konvoyun yeni katılımlarla 200 otobüse ulaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Hatay'da olması bekleniyor

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Ankara'ya ulaştı.

İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıkan kadınların yer aldığı ve yaklaşık 60 otobüsten oluşan konvoyun katılımcıları, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde mola verdi.

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, mola sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suriye'de hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutulmuş ve daha sonra Türkiye'ye gelmiş 100'ün üzerinde kadınla görüştüğünü belirten Sönmez, Suriyeli kadınların zindanlarda maruz kaldıkları işkencelerin ve yaşadıkları acıların kendisini çok etkilediğini söyledi.

Konvoyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Hatay'a ulaşacağını dile getiren Sönmez, şöyle konuştu:

"Bütün ekranlarda kadınlarla ilgili meselelerin yer aldığı Dünya Kadınlar Günü'nde, bizce en çok konuşulması gereken Suriye zindanlarındaki kadınlar. Bütün dünya o gün kadınları konuşuyor. Biz de istiyoruz ki bütün dünya, Dünya Kadınlar Günü'nde zindanlardaki Suriyeli kadınları düşünsün ve konuşsun. Belki böylelikle oradaki sessiz çığlık dünyada çok daha geniş bir karşılık bulabilir."

Sönmez, Hatay'da buluşmak üzere 10 binin üzerindeki kadının konvoya kayıt yaptırdığını anlatarak, Vicdan Konvoyu'nda 55 ülkeden ve farklı mesleklerden kadınların bulunduğu ifade etti.

Suriye'deki kadınlar özgürlüklerini kazanıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Sönmez, "Bize göre bu çok büyük bir insanlık suçu. Suçluların cezalandırılması için mücadelemiz ayrı ama öncelikle ivedi bir şekilde kadınların serbest bırakılması için her türlü girişimimizi devam ettireceğiz." dedi.

Konvoy katılımcılarından Zehra Türkmen de savaşlarda en büyük yarayı kadın ve çocukların aldığını vurguladı.

Türkmen, amaçlarının Suriye'de başta zindanlarda tutsak olan kadınlar olmak üzere, zulme uğrayan insanların sesini dünyaya duyurmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ankara'dan yeni katılımların olduğu konvoyun, Hatay'a 200 otobüsle ulaşması bekleniyor.

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Gulden Sonmez iHAK vicdan konvoyu

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