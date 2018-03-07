"Vicdan Konvoyu" Bilecik'ten yola çıktı

BİLECİK (AA) - Suriye'de, Esed rejimince hukuka aykırı şekilde hapishanelerde tutularak işkenceye uğrayan kadınların sesini duyurmak amacıyla düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destek vermek isteyen bir grup gönüllü kadın, Bilecik'ten Hatay'a uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 40 gönüllü kadın, yola çıkmadan yakınlarıyla vedalaştı.

Bilecik İnsani Yardım Derneği ve TÜGVA Kadın Komisyonu Başkanı Hilal Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli sendikalardan toplam 40 kadınla yola çakacaklarını söyledi.

Yıldırım, yarın sabah 07.00'de Adana'da olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülke genelinden gelen konvoylarla oradan hareket edeceğiz. Saat 11.30 civarında Hatay'da olmayı planlıyoruz. Oradaki Suriyeli kardeşlerimizle hasbihal edeceğiz. Üç farklı dilde basın açıklaması yapacağız. Sonrasında da 6 bin 500 yemeniyi tellere bağlayıp döneceğiz. Tecavüze ve şiddete maruz kalan kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurmak tek amacımız."

Açıklamanın ardından gruptakiler Hatay'a hareket etti.