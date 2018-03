“Vicdan Konvoyu” Hatay’a gitmek üzere yola çıktı

Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na Bilecik’ten katılan 40 kadın Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 40 kadın Hatay’a gitmek üzere yola çıktı. Yola çıkmadan önce toplanan 40 kadın adına açıklama yapan Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH) Hanım Komisyonu Sorumlusu Hilal Yıldırım, Bilecik’in her yerinden iştirak eden 40 tane hanım kardeşleriyle Vicdan Konvoyu’na katılacaklarını belirtti. Yıldırım, “Suriye zindanlarında her türlü işkenceyle karşı karşıya kalan 6 bin 536 hanım kardeşimizi özgürlüklerine kavuşturmak amacıyla düzenlediğimiz uluslar arası düzeyde organize edilen bu konvoy çalışmamıza, Türkiye’nin tüm illerinden katılan on binlerce hanım kardeşimiz de destek veriyor. Yurt dışından gelen otobüslerle birlikte İstanbul’dan hareket eden Vicdan Konvoyu Kocaeli, Sakarya, Ankara, Adana hattından Hatay’a kadar gidecek. Biz Bilecikliler de buradan hareket ederek Adana’da konvoya katılacağız. 8 Martta Suriye sınırına kadar gireceğiz ve tüm dünyaya bu zulmü duyuracağız. Bütün ideolojik engellerin ötesinde, evrensel insanlık ailesinin vicdanlı bireylerinin sesimize kulak vermesi, Suriye’de savaş nedeniyle mahpus durumda olan ve her türlü kötülüğe maruz kalan kız çocuklarının, kadınların serbest bırakılması ve savaşlarda kadınların korunmasında etkin tedbirler alınması için buradan çağrıda bulunuyoruz. Savaş süresince bir milyona yakın insan rejim ve müttefikleri tarafından katledildi. Milyonlarca kişi zorunlu göçle mülteci konumuna düştü” dedi.