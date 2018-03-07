“Vicdan Konvoyu” Hatay’a gitmek üzere yola çıktı

Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na Bilecik’ten katılan 40 kadın Hatay’a gitmek üzere yola çıktı. Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 40 kadın Hatay’a gitmek üzere yola çıktı. Yola çıkmadan önce toplanan 40 kadın adına açıklama yapan Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH) Hanım Komisyonu Sorumlusu Hilal Yıldırım, Bilecik’in her yerinden iştirak eden 40 tane hanım kardeşleriyle Vicdan Konvoyu’na katılacaklarını belirtti. Yıldırım, “Suriye zindanlarında her türlü işkenceyle karşı karşıya kalan 6 bin 536 hanım kardeşimizi özgürlüklerine kavuşturmak amacıyla düzenlediğimiz uluslar arası düzeyde organize edilen bu konvoy çalışmamıza, Türkiye’nin tüm illerinden katılan on binlerce hanım kardeşimiz de destek veriyor. Yurt dışından gelen otobüslerle birlikte İstanbul’dan hareket eden Vicdan Konvoyu Kocaeli, Sakarya, Ankara, Adana hattından Hatay’a kadar gidecek. Biz Bilecikliler de buradan hareket ederek Adana’da konvoya katılacağız. 8 Martta Suriye sınırına kadar gireceğiz ve tüm dünyaya bu zulmü duyuracağız. Bütün ideolojik engellerin ötesinde, evrensel insanlık ailesinin vicdanlı bireylerinin sesimize kulak vermesi, Suriye’de savaş nedeniyle mahpus durumda olan ve her türlü kötülüğe maruz kalan kız çocuklarının, kadınların serbest bırakılması ve savaşlarda kadınların korunmasında etkin tedbirler alınması için buradan çağrıda bulunuyoruz. Savaş süresince bir milyona yakın insan rejim ve müttefikleri tarafından katledildi. Milyonlarca kişi zorunlu göçle mülteci konumuna düştü” dedi.

“Konvoyumuz insanlığın ortak paydası ve değeri olan vicdan adını taşıyor”

Yıldırım açıklamasının devamında, konvoyun insanlığın ortak paydası ve değeri olan vicdan adını taşıdığını ifade ederek, “Tüm savaşlarda olduğu gibi, Suriye savaşında da en büyük mağduriyeti kadın ve çocuklar yaşadı. Suriye İnsan Hakları Kuruluşları’nın verilerine göre, Mart 2011’den 2017 sonuna kadar Suriye rejimi zindanlarında 13 bin 581 kadın tutuklandı ve istismara uğradı. Resmi kayıtlara geçtiği kadarıyla rejimin cezaevlerinde hala tutuklu olan 417’si kız çocuğu en az 6 bin 736 kadın maalesef bu vahşeti yaşamaya devam ediyor. Suriye’de kadınlar ve kız çocukları, sadece rejim askerleri tarafından değil, çeteler ve terör örgütleri tarafından da alıkonuluyor, kötü muameleye maruz kalıyor. Bizler farklı görüşlere, mesleklere, STK’lara mensup lakin ortak paydası vicdan olan 52 ülkenin kadınları olarak Suriye’deki tutsak kadınların yaşadığı zulmün son bulması için vicdan sahibi herkesin sesi olarak yola çıkıyoruz. Konvoyumuz insanlığın ortak paydası ve değeri olan vicdan adını taşıyor. Vicdanı yeniden diriltmeye muhtacız. Zira onun kaybının bedelini tüm insanlık olarak ağır bir şekilde ödüyoruz. Vicdan mekanizmasının doğru işlediği bir dünyada yaşıyor olsaydık, sivilleri katleden savaşlar yaşanmazdı. Katliamların, zulümlerin neden olduğu göçler olmazdı. Aylan bebekler kıyıya vurmazdı. Dünya, Myanmar’da, Somali’de, Filistin’de, Doğu Guta’da, Suriye zindanlarındaki kadınların ve kız çocuklarının çığlıklarına sağır kalmazdı. Suriye zindanlarında dualarla bizleri bekleyen hanım kardeşlerimiz, artık iyi bilin ki sesinizi tüm dünyaya duyurduk. Bu sesin önünde hiçbir zalim tutunamaz. Sizler özgür oluncaya dek sizi bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından "Vicdan Konvoyu"na Bilecik’ten katılan 40 kadın Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.