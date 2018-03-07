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"Vicdan Konvoyu"na Zonguldak'tan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir grup gönüllü kadın, Suriye'de Esed rejimince hapishanelerde işkenceye uğrayan kadınların sesini duyurmak için organize edilen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Hatay'a uğurlandı - Zonguldak Valisi Çınar: - "Bu konvoyun büyük bir insani değer taşıdığını ve çok ağır, ciddi mesajla gittiğini biliyorum"

Zonguldak'ta bir grup gönüllü kadın, Suriye'de Esed rejimince hapishanelerde hukuka aykırı tutularak işkenceye uğrayan kadınların sesini duyurmak amacıyla düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, valilik önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, 91'i gönüllü kadın 95 kişinin yola çıkmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Emperyalist güçlerin bilerek ve isteyerek zulümlere göz yumduğuna dikkati çeken Çınar, "Bunlar insan değil. Bu konvoyun büyük bir insani değer taşıdığını ve çok ağır, ciddi mesajla gittiğini biliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü İshak Sancak ise Suriyeli kardeşlerinin sesini, engellemek isteyenlerin tüm gürültüsüne rağmen duyduklarını belirterek, "Acınızı hissediyoruz ve sizin için geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandı. İnsanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Sizin sesinizle ve bizim sesimizle buluşan vicdan konvoyu duvarları yıkacak. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

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vicdan konvoyu Gönüllü Zonguldak

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