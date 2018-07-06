HABER

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

6 Temmuz Cuma gününü güzel bir Cuma mesajı ile yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bugün pek çok kişi gerek Cuma namazı öncesi gerekse de sonrası yakınları ve sevdikleri ile güzel cuma mesajları paylaşacaklar. Siz de bir farklılık yapıp onlarla videolu cuma mesajları paylaşabilirsiniz...

İslam alemi için Cuma özel bir gündür çünkü bugün cemaat ile birlikte Cuma namazı kılınır, Cuma hutbesi dinlenir. Bu özel günde insanlar birbirileriyle Cuma mesajları paylaşırlar. Biz de 6 Temmuz Cuma günü iyi dileklerini ve dualarını yakınlarıyla paylaşmak isteyenler için videolu cuma mesajları, resimli cuma mesajları ve metin cuma mesajları derledik...

KISA CUMA MESAJLARI 2018

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar…

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en kuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar… En güzel günün cuma bayramın olsun…

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile… Hayırlı Cumalar dua ile…

Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar…

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise, Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018


PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Beşiktaş'ta bonzai kullandığı iddia edilen genç öldüBeşiktaş'ta bonzai kullandığı iddia edilen genç öldü
Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cuma mesajları videolu cuma mesajları resimli cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

İlginizi Çekebilir

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu gemi kazasında karar açıklandı

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu gemi kazasında karar açıklandı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.