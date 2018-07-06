Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

İslam alemi için Cuma özel bir gündür çünkü bugün cemaat ile birlikte Cuma namazı kılınır, Cuma hutbesi dinlenir. Bu özel günde insanlar birbirileriyle Cuma mesajları paylaşırlar. Biz de 6 Temmuz Cuma günü iyi dileklerini ve dualarını yakınlarıyla paylaşmak isteyenler için videolu cuma mesajları, resimli cuma mesajları ve metin cuma mesajları derledik...

KISA CUMA MESAJLARI 2018

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…