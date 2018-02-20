Videosu 1 milyondan fazla izlenen Karslı Zümran Ömür konuştu: Fenomenlik bizim işimiz değil!

Bir yandan da cep telefonları Zümran Hanım'ın peynir tarihi ve bölgedeki bitki örtüsü hakkında söylediklerini kayıt altına alıyor.

Buna benzer bir kafilede yer alan bir kişinin kaydederek sosyal medyada paylaştığı bir konuşma Zümran Ömür'ü "internet fenomeni" haline getirdi. Ömür ise sosyal medyada kopan bu fırtınadan uzun bir süre haberdar olmadı.

Ancak 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Ömür, Fransızca cümleler de kurduğu videoya yapılan yorumları ilk kez okurken mutluluğunu gizleyemiyor.

Yine de tüm alçak gönüllülüğü ile, "Fenomenlik bizim işimiz değil, biz köy kadınıyız" diyor.

FRANSIZCA NEREDEN GELİYOR?



Kars'a yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Boğatepe Köyü, Kars gravyer peynirinin de doğum yeri konumunda.

Bu bölgeye yaklaşık 100 yıl önce gelen İsviçreli bir peynir üreticisi olan David Moser'in, köye peynir imalathanesi kurmasıyla başlıyor her şey.

O tarihten sonraki en büyük değişim ise 2007 yılında yaşanıyor. Bu yıl kurulan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, tam anlamıyla köyün çehresini değiştiriyor.

Köyün kadınları bu derneğin kurulması sonrası başlayan faaliyetler çerçevesinde iletişim kursları, Fransızca eğitimi ve hatta yoga eğitimi dahi aldı.

Ailesinin tabiriyle "Zümran Başkan"ın kendini ifade edecek kadar öğrendiği Fransızca'nın kökeni ise bu eğitimlere ve eko turizm amaçlı köye gelen Fransızlara uzanıyor.