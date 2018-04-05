Vietnam'da 6 aktiviste hapis

Vietnam'da aralarında bir avukatın da bulunduğu 6 aktivist, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan avukat Nguyen Van Dai 15, diğer aktivistler ise 7 ila 12 yıl hapis cezası aldı.

İddianamede, aktivistlerin insan hakları eğitimi vermekle, çok partili demokrasi istemekle ve yurt dışından finansman sağlamakla suçlandığı ifade edildi.

"Demokrasi için kardeşlik" (Brotherhood for Democracy) isimli ulusal aktivist ağı ile bağlantısı olan kişilerin, ilk olarak hükümet karşıtı propaganda yapmakla, ardından ise devleti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlandığı kaydedildi.

Söz konusu ağın, devlete karşı gelmek, siyasi sistemi değiştirmek ve eninde sonunda hükümeti devirmek için yerli ve yabancı organizasyonlarla çalıştığını savunan savcılar, Dai'nin ağ platformunu kurduğunu, üyeler topladığını ve yabancı organizasyonlar ile bireylerden finansman talep ettiğini söyledi.

Kararın ardından Hanoi'deki mahkemeye doğru yürüyüşe geçen bazı protestoculara, sivil polisler engel oldu.