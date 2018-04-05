Vietnam'da 6 aktiviste hapis

Vietnam'da aralarında bir avukatın da bulunduğu 6 aktivist, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
BBC'nin haberine göre, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan avukat Nguyen Van Dai 15, diğer aktivistler ise 7 ila 12 yıl hapis cezası aldı.
İddianamede, aktivistlerin insan hakları eğitimi vermekle, çok partili demokrasi istemekle ve yurt dışından finansman sağlamakla suçlandığı ifade edildi.
"Demokrasi için kardeşlik" (Brotherhood for Democracy) isimli ulusal aktivist ağı ile bağlantısı olan kişilerin, ilk olarak hükümet karşıtı propaganda yapmakla, ardından ise devleti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlandığı kaydedildi.
Söz konusu ağın, devlete karşı gelmek, siyasi sistemi değiştirmek ve eninde sonunda hükümeti devirmek için yerli ve yabancı organizasyonlarla çalıştığını savunan savcılar, Dai'nin ağ platformunu kurduğunu, üyeler topladığını ve yabancı organizasyonlar ile bireylerden finansman talep ettiğini söyledi.
Kararın ardından Hanoi'deki mahkemeye doğru yürüyüşe geçen bazı protestoculara, sivil polisler engel oldu.
Bazı insan hakları örgütleri, aktivistlere verilen mahkumiyeti kınadı.
Hükümet karşıtı propoganda yapmaktan 2007'de dört yıl hapis cezasına çarptırılan ve avukatlık lisansı iptal edilen Nguyen Van Dai, asistanıyla aralık 2015'te, diğer 4 aktivist de geçen temmuz ayında tutuklanmıştı.
Ülkede 3 aktivist de ocak ayında, devlete karşı propaganda yapmak suçundan 6 ila 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken, sosyal medya ağlarında "Anne Mantar" lakabıyla tanınan Nguyen Ngoc Nhu Quynh'in de geçen yıl aynı suçtan 10 yıl hapse mahkum edilmişti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum