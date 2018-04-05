HABER

Vietnam'da 6 aktiviste hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:19 | Son Güncelleme

Vietnam'da 6 aktiviste hapis

Vietnam'da aralarında bir avukatın da bulunduğu 6 aktivist, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan avukat Nguyen Van Dai 15, diğer aktivistler ise 7 ila 12 yıl hapis cezası aldı.

İddianamede, aktivistlerin insan hakları eğitimi vermekle, çok partili demokrasi istemekle ve yurt dışından finansman sağlamakla suçlandığı ifade edildi.

"Demokrasi için kardeşlik" (Brotherhood for Democracy) isimli ulusal aktivist ağı ile bağlantısı olan kişilerin, ilk olarak hükümet karşıtı propaganda yapmakla, ardından ise devleti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlandığı kaydedildi.

Söz konusu ağın, devlete karşı gelmek, siyasi sistemi değiştirmek ve eninde sonunda hükümeti devirmek için yerli ve yabancı organizasyonlarla çalıştığını savunan savcılar, Dai'nin ağ platformunu kurduğunu, üyeler topladığını ve yabancı organizasyonlar ile bireylerden finansman talep ettiğini söyledi.

Kararın ardından Hanoi'deki mahkemeye doğru yürüyüşe geçen bazı protestoculara, sivil polisler engel oldu.

Bazı insan hakları örgütleri, aktivistlere verilen mahkumiyeti kınadı.

Hükümet karşıtı propoganda yapmaktan 2007'de dört yıl hapis cezasına çarptırılan ve avukatlık lisansı iptal edilen Nguyen Van Dai, asistanıyla aralık 2015'te, diğer 4 aktivist de geçen temmuz ayında tutuklanmıştı.

Ülkede 3 aktivist de ocak ayında, devlete karşı propaganda yapmak suçundan 6 ila 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken, sosyal medya ağlarında "Anne Mantar" lakabıyla tanınan Nguyen Ngoc Nhu Quynh'in de geçen yıl aynı suçtan 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!
Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!
FETÖ'cünün pantolonu düştü!FETÖ'cünün pantolonu düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aktivist Vietnam

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

İlginizi Çekebilir

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.