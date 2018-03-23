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Vietnam'da 736 dairelik sitede yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 09:07 | Son Güncelleme

Yangında 13 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

HANOİ (AA) - Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde bir sitede çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, sitedeki üç apartmandan birinin zemin katında bulunan park alanında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 13 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Altı yıl önce inşa edilen 15 ila 21 katlı 3 binada 736 daire olduğu bilgisini paylaşan yetkiler, ölenlerden çoğunun panik halinde üst katlardan atlayanlar ya da dumandan boğulanlar olduğunu söyledi.

Yangın, 200'den fazla itfaiyecinin bir saatten uzun süren çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Vietnam basında yer alan haberlerde, polisin 100'den fazla apartman sakinini kurtardığı, binden fazla kişinin de yangından kendi imkanlarıyla kaçtığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri, garajla üst katları birbirinden ayıran ve kapalı durması gereken kapının açık bırakılmış olması nedeniyle dumanın hızla yayıldığını ifade etti.

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