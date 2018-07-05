Vietnam'da domuz gribi 1 can aldı

Vietnam'da, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle bir kişi öldü.
Şinhua'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, Cau Mau kentinde domuz gribi teşhisi konan 69 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Vietnam'da ocak ayından bu yana 4 kişinin domuz gribinden yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ülkede 2009'da görülen domuz gribi salgınında 9 binden fazla vaka bildirilmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum