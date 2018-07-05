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Vietnam'da domuz gribi 1 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Vietnam'da domuz gribi 1 can aldı

Vietnam'da, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle bir kişi öldü.

Şinhua'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, Cau Mau kentinde domuz gribi teşhisi konan 69 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Vietnam'da ocak ayından bu yana 4 kişinin domuz gribinden yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede 2009'da görülen domuz gribi salgınında 9 binden fazla vaka bildirilmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi H1N1 Vietnam

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