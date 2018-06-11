Vietnam'da ekonomik bölgeler planı protesto edildi

Vietnam'da hükümetin yeni ekonomik bölgeler oluşturma planını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 102 kişi gözaltına alındı.
Planlanan 3 yeni ekonomik bölgede Çinli yatırımcıların hakim olacağından endişe eden halk, başkent Hanoi ve diğer şehirlerde sokağa döküldü.
Polis yetkilileri, Binh Thuan eyaletinde düzenlenen gösterilerde 102 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Dün de Hanoi'de polisin Çin karşıtı pankartlar taşıyan göstericilere müdahale etmesi sonucu çıkan çatışmanın ardından 10'dan fazla protestocu gözaltına alınmıştı.
Vietnam hükümeti, geçen yıl toprakların yabancı yatırımcılara 99 yıllığına kiraya verilmesini öngören yasa teklifi hazırlamıştı.
Göstericiler, komünist yönetimin, ülkenin kuzeydoğusu, güneydoğusu ve güneybatısında kurulması planlanan ekonomik bölgeler ile Çinli yatırımcıları ödüllendireceğini düşünüyor.
Vietnam Başbakanı Nguyen Zuan Phuç, geçen hafta 99 yıllık kira süresinin kısaltılacağını, hükümet de yasa teklifinin oylamasının erteleneceğini açıklamıştı.
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