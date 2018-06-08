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Vietnam'da hapisteki aktivistlere sınır dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Vietnam'da hapisteki aktivistlere sınır dışı

HANOI (AA) - Vietnam'da, "hükümeti devirmeye teşebbüsten" hapis cezasına çarptırılan bir insan hakları avukatı ve bir aktivistin sınır dışı edildiği bildirildi.

Ülkede yasaklanan "Demokrasi için Kardeşlik" grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, avukat Nguyen Van Dai ve Le Thu Ha'nın sınır dışı edilerek Almanya'ya gönderildiği belirtildi.

Başkent Hanoi'den uçağa bindirilen Ha, Dai ve Dai'nin eşi Vu Minh Khanh'ın, bugün erken saatlerde Almanya'nın Frankfurt kentine vardığı kaydedildi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Alman Büyükelçiliği konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Vietnam'da aralarında Nguyen Van Dai'nin de bulunduğu 6 aktivist, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan nisan ayında hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan 49 yaşındaki avukat Dai 15 yıl, 36 yaşındaki Ha 9 yıl, diğer aktivistler ise 7 ila 11 yıl hapis cezası almıştı.

İddianamede, aktivistlerin insan hakları eğitimi vermekle, çok partili demokrasi istemekle ve yurt dışından finansman sağlamakla suçlandığı ifade edilmişti.

Yüksek Mahkeme, pazartesi günü, aktivistlerin temyiz başvurusunu reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Le Thu Ha Nguyen Van Dai

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