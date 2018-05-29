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Vietnam'da İslami Eğitim Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği, Şimal Vakfı ve TİKA'nın işbirliğindeki proje ile Vietnam'da Hazreti Aişe İslami Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Vietnam'da Sadakataşı Derneği, Şimal Vakfı ve TİKA'nın işbirliğiyle Hazreti Aişe İslami Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 90 bin civarında Müslüman'ın yaşadığı ülkenin ilk İslami eğitim veren okulu olduğu belirtilen Hazreti Aişe İslami Eğitim Merkezi’nin açılışına bölge halkı, TİKA, Sadakataşı Derneği ve Vietnam Devlet yetkilileri katıldı.

Sadakataşı Derneği yönetim kurulu üyesi Faruk Şenel açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada Şimal Vakfı ve TİKA ile beraber inşa ettiğimiz Eğitim Merkezi’nin açılışını ve Ramazan dağıtımlarını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bölgede eğitim konusunda büyük sorunlar yaşanıyor. Hazreti Aişe İslami Eğitim Merkezi ile eğitim bölgedeki eğitim sorununa önemli bir hizmet yapıldı. Dernek olarak Vietnam’daki yardım faaliyetlerimize devam ederek, buradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Vietnam'da iktidarda bulunan Komünist Parti Başkan Yardımcısı Nguyen Thanh Phong da açılış töreninde, "Türkiye halkına ve Sadakataşı Derneği'ne yapmış oldukları bu eğitim merkezinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Zeynep Bayrak ise "Vietnam'da İslami eğitim konusunda sıkıntı yaşandığının tespit edilmesi üzerine Şimal Vakfı ve Sadakataşı Derneği ile birlikte böyle hayırlı bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Vietnam'ın An Giang bölgesinde 5 bin metrekarelik alana inşa edilen Hazreti Aişe İslami Eğitim Merkezi'nde, kız ve erkek öğrenciler için 2 medrese ve 8 sınıf bulunuyor. Eğitim merkezinde toplam 360 öğrenci eğitim görecek. Ayrıca 70 öğrenci kapasiteli yurt, yemekhane ve öğretmenler odası da eğitim merkezinde yer alıyor.

Ülkede azınlık konumunda olan Müslümanların eğitim konusunda ciddi eksiklikleri olduğunu tespit eden Sadakataşı Derneği, eğitim merkezi haricinde Dini Bilgiler Eğitim Seti Projesi kapsamında ülkede ilk defa Vietnam dilinde Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve İlmihal kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdi.

Kurulduğu yıldan itibaren Vietnam’daki Müslümanlarla yakından ilgilenen Sadakataşı Derneği, bu süreç içerisinde Vietnamlı Müslümanların eğitim, gıda ve barınma ihtiyacına çözüm getirmeye gayret ediyor.

Açılışı yapılan İslami eğitim merkezinde Sadakataşı Derneği tarafından 700 kişiye iftar verildi. Dernek ayrıca 160 aileye 4 kg şeker, 10 kg pirinç, erişte, et, tavuk, balık ve sebze konserveleri, süt, 4 litre sıvı yağ ve hurmadan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

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