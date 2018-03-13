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Vietnam'da Obama'nın yemek yediği masa sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:24 | Son Güncelleme

Vietnam'da Obama'nın yemek yediği masa sergileniyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, 2016 yılında resmi ziyarette bulunduğu Vietnam'da, Amerikalı ünlü şef ve yazar Anthony Bourdain ile küçük bir lokantada yemek yediği masa sergileniyor.

BBC'nin haberine göre, Obama'nın 2 sene önce Vietnam'a yaptığı ziyaret sırasında Amerikalı şef Bourdain ile Hanoi'de bir lokantada yemek yediği masa, oturdukları plastik tabureler ve kullandıkları gereçler camla kapatılarak, sergilenmeye başladı.

Bun Cha Huong Lien lokantasının sahipleri, Obama ve Bourdain'in kullandıkları eşyaların muhafaza edilmesi fikrinin müşterilerden geldiğini belirtti.

Lokantanın sahiplerinden Nguyen Thi Hang Nga, "Müşteriler bunu sevdi. Bazıları masanın yanında fotoğraf çektiriyor. Bu, bizim için daima anımsayacağımız hoş bir hatıra." dedi.

"No Reservations" adlı programında ziyaret ettiği ülkeleri ve mutfaklarını tanıtan Bourdain, Instagram'da Obama ile buluşması sırasında çekilen fotoğrafları yayımlamış, Bourdain'in paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Plastik mavi taburelerde oturan Obama ve Bourdain, noodle (erişte) ve salata yemişti.

Bourdain, Twitter hesabında 6 dolar tutan hesabı Obama'nın ödediğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Anthony Bourdain Barack Obama Vietnam

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