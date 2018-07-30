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Vietnam'da otobüsle kamyon çarpıştı: 13 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

Vietnam'da otobüsle kamyon çarpıştı: 13 ölü

Vietnam'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Quang Nam kentinde düğüne giden damadı ve ailesini taşıyan otobüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.

Yetkililer, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 4 kişinin de tedavi altına alındığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon OTOBÜS trafik kazası Vietnam

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