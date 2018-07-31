Vietnam'da sel: 3 ölü

HANOI (AA) - Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, başkent Hanoi'nin Chuong My bölgesinde meydana gelen selde 2'si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Bölgeden binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışların gelecek günlerde devam edeceği uyarısında bulundu.
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