HABER

Vietnam'da sel ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymasında en az 7 kişi öldü, 12 kişi aranıyor

HANOI (AA) - Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymasında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin arandığı bildirildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasının yaşandığı Lai Chau kentinde 5 kişinin, Ha Giang kentinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sel sularına kapılan 12 kişinin arandığını ifade eden yetkililer, bazı bölgelerde toprak kayması nedeniyle evlerin yıkıldığını kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların iki gün daha devam edeceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)
Otomobil yol kenarındaki bariyere ok gibi saplandı: biri çocuk 2 ölü, 3 yaralıOtomobil yol kenarındaki bariyere ok gibi saplandı: biri çocuk 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sel toprak kayması Vietnam

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Günlük burç yorumları: 25 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.