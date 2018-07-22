Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da Son Tinh Tayfunu'nun neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a çıktı.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Vietnam afet ajansından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili tropik fırtınanın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, 13 vatandaşın halen kayıp olduğunu belirtti.

Başkent Hanoi ve çevresindeki kırsal yerleşimleri etkileyen tayfun, Vietnam'da bu yılın başından bu yana görülen üçüncü tropik fırtına oldu.

