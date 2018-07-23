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Vietnam'da Son Tinh Tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Tayfunda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Son Tinh Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Kyodo ajansının afet yönetimi yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Güney Çin Denizi'nde oluştuktan sonra karayı vurmaya başlayan tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 22 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu.

Başkent Hanoi'yi de etkileyen tayfunda 26 kişinin yaralandığı, 4 bin civarında ev ve 100 bin hektar ekili arazinin zarar gördüğü, 6 bin binayı su bastığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Son Tinh Tayfunu Vietnam

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