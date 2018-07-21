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Vietnam'da Son Tinh Tayfunu can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

Tayfunda 8 kişi öldü

HANOİ (AA) - Vietnam'ın iç ve kuzey kesimlerini vuran Son Tinh Tayfunu'nda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Şinhua ajansının, Vietnam Afet Yönetimi Dairesine dayandırdığı haberinde, Yen Bai, Son La, Çuang Ninh, Thanh Hoa ile Nghe An bölgelerinde aşırı yağış ve sellere neden olan tayfunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Tayfunda yüzlerce ev ve çok sayıda yolun hasar gördüğü, bölgede yağışların birkaç gün daha sürmesinin beklendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Son Tinh Tayfunu Vietnam

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