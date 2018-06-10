Vietnam'da yeni ekonomik bölgeler planı protesto edildi

Vietnam'da, hükümetin yeni ekonomik bölgeler oluşturma planı protesto edildi.
BBC'nin haberine göre, planlanan üç yeni ekonomik bölgede Çinli yatırımcıların hakim olacağından endişe eden halk, başkent Hanoi ve diğer şehirlerde sokaklara döküldü.
Polisin, Çin karşıtı pankartlar taşıyan göstericilere müdahalesi sırasında çatışma çıktığı, başkent Hanoi'de 10'dan fazla protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
Göstericilerin aynı zamanda muhaliflere baskıyı artıracağı öne sürülen yeni siber güvenlik yasa tasarısına da karşı çıktığı kaydedildi.
Vietnam hükümeti, geçen yıl toprakların yabancı yatırımcılara 99 yıllığına kiraya verilmesini öngören yasa teklifi hazırlamıştı.
Göstericiler, komünist yönetimin, ülkenin kuzeydoğusu, güneydoğusu ve güneybatısında kurulması planlanan ekonomik bölgeler ile Çinli yatırımcıları ödüllendireceğini düşünüyor.
Vietnam Başbakanı Nguyen Zuan Phuç, geçen hafta 99 yıllık kira süresinin kısaltılacağını, hükümet de yasa teklifinin oylamasının erteleneceğini açıklamıştı.
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı
Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!
Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet
Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'
Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum