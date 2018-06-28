Vietnam'daki sel ve heyelan

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan sel ve heyelanlarda ölü sayısının 22'ye çıktığı, kayıp 9 kişinin arandığı bildirildi.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, hafta başında Lai Chau ve Ha Giang kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 22'ye yükseldiği belirtildi.
Yetkililer, Lai Chau kentinde kayıp 9 kişinin arandığını, yaralanan 16 kişinin tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.
Ülkenin kuzeyindeki kentlerde 124 evin yıkıldığı, 597 evin hasar gördüğü ifade edildi.
Sel ve heyelanların 19,5 milyon dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.
RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi
Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Kedilere özel havuz açıldı!
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum