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Vietnam'daki sel ve heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 23:54 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde etkili olan sel ve heyelanda ölü sayısı 22'ye çıktı - Kayıp sayısı 9'a yükseldi

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan sel ve heyelanlarda ölü sayısının 22'ye çıktığı, kayıp 9 kişinin arandığı bildirildi.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, hafta başında Lai Chau ve Ha Giang kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 22'ye yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, Lai Chau kentinde kayıp 9 kişinin arandığını, yaralanan 16 kişinin tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki kentlerde 124 evin yıkıldığı, 597 evin hasar gördüğü ifade edildi.

Sel ve heyelanların 19,5 milyon dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel toprak kayması Vietnam

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