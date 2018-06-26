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Vietnam'daki sel ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde etkili sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 11 kişi aranıyor

HANOI (AA) - Vietnam'ın kuzeyinde etkili sel ve toprak kaymasında ölü sayısının 15'e çıktığı, kayıp 11 kişinin arandığı bildirildi.

Vietnam Doğal Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, arama çalışmalarında 8 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Kayıp 11 kişinin arandığını ifade eden yetkililer, yağışların devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı, yolların zarar gördüğü, sel felaketinin yol açtığı zararın 6 milyon doları bulduğu kaydedildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel toprak kayması Vietnam

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