Vietnam'daki sel ve toprak kayması

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 21'e çıktığı, kayıp 6 kişinin de arandığı bildirildi.
Üç gün önce meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle devam eden arama çalışmalarında 6 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.
Kayıp 6 kişinin hala arandığı ifade edilirken, yaralanan 12 kişinin de tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.
Ülkede sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve 6 milyon dolar zarar oluştuğu ifade edildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.
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