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Vietnam'daki sel ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 21'e yükseldi

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 21'e çıktığı, kayıp 6 kişinin de arandığı bildirildi.

Üç gün önce meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle devam eden arama çalışmalarında 6 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

Kayıp 6 kişinin hala arandığı ifade edilirken, yaralanan 12 kişinin de tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Ülkede sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve 6 milyon dolar zarar oluştuğu ifade edildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel ve toprak kayması Vietnam

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