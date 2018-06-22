Vietnam'daki yolsuzluk soruşturması

HANOI (AA) - Vietnam'da devlete ait petrol şirketi PetroVietnam'la ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 4 eski yönetici gözaltına alındı.
Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, PetroVietnam'a bağlı kuruluşlarda yönetici olarak çalışmış 4 kişinin görevlerini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındıkları bildirildi.
Eski PetroVietnam Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Komünist Parti Politbüro üyesi Dinh La Thang, yasalara aykırı hareket ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle geçen martta 18 yıl hapse mahkum edilmişti.
PetroVietnam yöneticileri hakkında şirketin ortağı olduğu OceanBank'ta yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla görülen davada da PetroVietnam'ın eski Üst Yöneticisi Nguyen Xuan Son, banka varlıklarından 2,15 milyon doları zimmetine geçirdiği ve bankayı 8,7 milyon dolar zarara uğrattığı gerekçesiyle Eylül 2017'de idam cezasına çarptırılmıştı.
Vietnam'da hükümet 2015 yılında 445 milyon dolar zarar eden OceanBank'a 2015 yılında el koymuştu. PetroVietnam bankanın yüzde 20'sini almıştı.
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