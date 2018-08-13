VİLLA HIRSIZLARININ YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA

* Villaları soyan 9 kişilik şebeke özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı

*Çete üyelerinden birinin ellerini viskiyle yıkarken çekilmiş video görüntüsü de bulundu.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul’da sahte plaka taktıkları çalıntı lüks otomobillerle girdikleri sitelerde villaları soyan 2'si kadın 9 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 12 lüks villadan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şebeke üyelerinin paraları gece külüplerin de ellerini viski ile yıkayarak harcadıkları ortaya çıktı.

3 AYDA 12 LÜKS VİLLADA HIRSIZLIK OLDU

Beşiktaş, Beykoz, Pendik ve Üsküdar ilçelerinde 7 Nisan 2018 ile 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında 12 lüks villada gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkların meydana geldiği evlerde ve çevresinde yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Şüphelilerin çalıntı lüks araçlarla önce villalar çevresinde keşif yaptıkları daha sonra hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi.