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Vinç sepetinden evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Kütahya'da yaşayan mimar, vinç sepetiyle indiği kent meydanında kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

Kütahya'da yaşayan 29 yaşındaki mimar, vinç sepetiyle indiği kent meydanında kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Tahsin Görkem Lekesiz (29), özel bir okulda öğretmenlik yapan kız arkadaşı Nazlıcan Aydemir'e (25) evlenme teklif etmek için bir sürpriz hazırladı.

Gerekli izinleri aldıktan sonra kiraladığı vinci Zafer Meydanı'na yerleştiren Lekesiz, akşam saatlerinde vincin sepetiyle metrelerce yükseğe çıktı.

Bu esnada arkadaşlarıyla meydana gelen Nazlıcan Aydemir, Lekesiz ile çekilmiş fotoğraflarının meydandaki dev ekrana yansıtılması üzerine şaşkınlık yaşadı.

Son olarak ekrana "Yukarıya bak" yazısı düştükten sonra, "Ömrüme ömür olur musun?" pankartı açan Lekesiz, vinç sepetiyle meydana indi.

Lekesiz, kız arkadaşına havai fişekler ve canlı müzik eşliğinde evlenme teklifinde bulundu. Aydemir ise teklifi kabul etti.

Tahsin Görkem Lekesiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektöründe mimar olarak çalıştığını söyledi.

Mesleğine uygun bir evlenme teklifinde bulunmak istediğini ifade eden Lekesiz, "Bizim işimiz hep yükseklerde. Ben de havadan inerek bir evlenme teklifi yapmak istedim. Önce şehrimizin yöneticilerinden izin aldım ve bir vinç kiralayarak Kütahya'nın en önemli meydanında havadan inerek kız arkadaşıma evlenme teklifinde bulundum. Kendisi de teklifimi kabul etti. Böylelikle İnşallah mutlu bir yuva kurmanın ilk adımını atmış olduk." diye konuştu.

Nazlıcan Aydemir ise aynı zamanda doğum günü olduğunu belirterek, evlilik teklifinin büyük sürpriz olduğunu ve çok şaşırdığını dile getirdi.

Evlenme teklifine tanık olan vatandaşlar ise genç çifti alkışlayarak, tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Evlenme Teklifi Kütahya Mimar

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