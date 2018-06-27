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Vinçle taşınan yuvanın misafirleri 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Sivas'ta geçen yıl bir ortaokulun çatısından, düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması nedeniyle aynı bahçe içindeki ilkokulun çatısına vinçle taşınan yuvadaki leyleklerin yumurtalarından 3 yavru çıktı - Okul Müdürü Ömer Doğan: - "Biz her yıl leyleklerimizi de yuvadan uçurduğumuz için onları da mezun etmiş oluyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra, sıcak memleketlere göç edecekler ama biz onları seneye yine bekleyeceğiz"

SİVAS (AA) - Sivas'ta geçen yıl bir ortaokulun çatısından, düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması nedeniyle aynı bahçe içindeki ilkokulun çatısına vinçle taşınan yuva, leyleklerin sayısı 3 yavrunun daha yumurtadan çıkmasıyla 5 leyleği misafir etmeye başladı.

Kardeşler Mahallesi'nde 1983 yılında yapılan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısındaki leylek yuvası, okul hizmete girdiği yıldan bu yana her yıl leylekleri ağırladı. Leylek yuvası, çatıdan düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması nedeniyle Vali Davut Gül'ün talimatıyla geçen yıl ortaokulun çatısından aynı bahçe içerisindeki Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun çatısına vinçle taşınarak özel bir platform üzerine yerleştirildi.

Bu yıl ilkokulun çatısına taşınan yuvaya iki leylek yerleşti. Her gün leylekleri izleyen ve yavruları merakla bekleyen mahalle sakinleri, bu yıl yumurtadan 3 yavrunun çıkmasıyla sevinç yaşadı.

Dönüşümlü olarak yemek bulmaya çıkan ve yavrularına kanat çırpmayı öğreten leylekleri seyretmek, mahalleli, öğretmenler ve öğrencilere ayrı keyif veriyor.

- 35 yıldır geliyorlar

Şehit Erdal Çetin İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatıda leylekleri misafir ettikleri için "leylekli okul" olarak anıldıklarını söyledi.

Ortaokulunun çatısında 1983 yılından bu yana leylekleri ağırladıklarını anlatan Doğan, "Leyleklerimiz bu yıl yine geldi ve yuvaya yerleşti. Şimdi de 3 yavruları var. Biz her yıl leyleklerimizi de yuvadan uçurduğumuz için onları da mezun etmiş oluyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra, sıcak memleketlere göç edecekler ama biz onları seneye yine bekleyeceğiz." diye konuştu.

Doğan, her yıl kaç yavru çıkacağını mahalleli, öğretmenler ve öğrencilerle merakla beklediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Önceki yıllarda 2 ya da 4 yavru olduğunu görmüştük, bu yıl 3 yavru büyüttüler. Bazen okul bahçesine inip etrafta geziniyorlar ama okul kalabalıklaşınca tekrar yukarı çıkıyorlar. Yavrular henüz bahçeye inmedi. Genellikle baba olduğunu tahmin ettiğimiz leylek yuvadan ayrılıyor, zaman zaman anne de gidip yiyecek getiriyor ve ağızlarından besliyorlar. Yavru leyleklerin uçma eğitimlerini de merakla bekliyoruz."

Kış ayları yaklaşırken kutsal topraklara doğru göç etmeleri nedeniyle bu kuşlar Anadolu'da "hacı leylek" olarak da isimlendiriliyor. Aynı zamanda leyleklerin yuvasının bozulmasının uğursuzluk getireceğine inanılıyor.

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3 yavru hacı leylekler leylek yuvası okul müdürü Ömer Doğan

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