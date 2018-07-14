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Vinçte ayağı sıkışan işçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Vinçte ayağı sıkışan işçi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir inşaatın vincine bakım yaparken ayağı sıkışan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi Şair Nedim Sokağı'ndaki bir inşaatın vincine bakım yapan Ahmet Görgülü, ayağının sıkışması sonucu burada mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle vincin üzerine çıkan sağlık ekibi, bacağından yaralanan Görgülü'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra merdivenle aşağı indirilen Görgülü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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