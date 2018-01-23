VIP fuhuş skandalı! Böyle yakalandılar

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce kent merkezi, Serik ilçe merkezi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye Mahalleleri'nde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler 3 gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele 200 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi.
Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu 9 kamu görevlisi ile birlikte toplam 35 şüpheli ve ev ve otellerde 2’si Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.
TÜFEK VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Baskınlarda 2 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait fişek, uyuşturucu madde ile bir miktar Özbek ve Türk parası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 2’si kadın 35 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Serik Adliyesine sevk edildi.
VIP ARAÇLARLA GİDİYORLARDI
Şebekenin kadınları, escort sitesi ve telefon aracılığıyla herhangi bir şifre ya da kod uygulamadan her arayana istedikleri yere VIP araçlarla ulaştırdıkları öğrenildi. İsteyen müşteriye kadınların telefon üzerinden fotoğrafının gönderildiği ve beğenilen kadının istenilen otel ya da eve gönderildiği belirtildi.
İHA
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