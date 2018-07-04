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Virajı alamayan motosiklet devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 07:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrilen motosikletteki Habip Dağal (40) ve Zafer Çelik (42) hayatını kaybetti.

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrilen motosikletteki Habip Dağal (40) ve Zafer Çelik (42) hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Semti yakınlarında meydana geldi. Habip Dağal yönetimindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, Konak'tan Balçova yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan Dağal ve yolcu konumundaki Zafer Çelik yaklaşık 100 metre sürüklenerek tramvay yoluna düştü. Sahilde balık tutan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dağal ve Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik ve Dağal'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü
- Motosikletten görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Ambulanstan görüntü
- Genel ve detay görüntü

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