Virajı alamayan motosiklet devrildi: 2 ölü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)
İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrilen motosikletteki Habip Dağal (40) ve Zafer Çelik (42) hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Semti yakınlarında meydana geldi. Habip Dağal yönetimindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, Konak'tan Balçova yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan Dağal ve yolcu konumundaki Zafer Çelik yaklaşık 100 metre sürüklenerek tramvay yoluna düştü. Sahilde balık tutan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dağal ve Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik ve Dağal'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!
İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu
CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı
IŞİD'den 'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' açıklaması
Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: Kaybetti
Tosun'un sağ kolu teslim oldu!
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı
İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum