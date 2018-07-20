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Viranşehir'de görevlendirmeyle hizmet de bütçe de arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi, bir yandan kamu bütçesinin tamamını şeffaf bir şekilde vatandaşa hizmet için kullanırken, bir yandan da altyapıdan temizliğe, üstyapıdan peyzaja, ulaşımdan park ve bahçelerin düzenlenmesine kadar halka hasretini çektiği birçok belediyecilik hizmetini sunuyor - Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit: - "Göreve geldiğimizde 47 milyon lira olan belediye bütçesini yüzde 25 artırarak 58 milyon liraya ulaşmasını sağladık. Bu gelir artışıyla belediye hizmetlerini her alana katlayarak yaydık" - "Daha önceki Viranşehir Belediyesi yönetimi, kırsalda bir mahalleye dahi parke taşı döşememiş. Kilitli parke taşıyla kırsal mahallelerimiz bizim dönemimizde tanıştı, bizimle hizmetin farkını gördü"

RAUF MALTAŞ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi, bütçesini yüzde 25 artırırken, her alanda ürettiği iş miktarını ise katladı.

Yıllardır belediye hizmetinden mahrum kalan Viranşehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yaptığı ve destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanının yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ömer Çimşit'in öncülüğünde, 18 aydır hizmet seferberliği yürütülüyor.

Kamu bütçesinin tamamını şeffaf bir şekilde vatandaşa hizmet için kullanan belediye ekipleri, altyapıdan temizliğe, üstyapıdan peyzaja, ulaşımdan park ve bahçelerin düzenlenmesine kadar halka, hasretini çektiği birçok belediyecilik hizmetini sunuyor.

Kültürel faaliyetleri ve sosyal hizmetleri de ön planda tutan belediye, eğitimden sanata ve eğlenceye kadar toplumun her kesimini sevindiren onlarca projeyi bir arada yürütüyor.

Belediye, beklenti ve önerilerin oluşması için yürütülen her hizmeti hem sosyal medya hem de yerel basınla her gün paylaşarak, planlama ve çalışma detayına ilişkin vatandaşı bilgilendiriyor.

Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her alanda kapsamlı, halkın menfaatlerini ön planda tutan projeler yürüttüklerini söyledi.

Harcamaların büyük bir kısmının mal ve hizmet alımına ayrıldığını belirten Çimşit, ilçede belediye hizmetinin ulaşmadığı noktanın kalmadığını dile getirdi.

Belediye bütçesini artırdıklarına dikkati çeken Çimşit, "Göreve geldiğimizde 47 milyon lira olan belediye bütçesini, yüzde 25 artırarak 58 milyon liraya ulaşmasını sağladık. Bu gelir artışıyla iş miktarımızı katlayarak her alana yaydık. Asfalt, parke, yeşil alan gibi çalışmaların yanı sıra daha önce hiç uygulanmayan sosyal projelerle yeni hizmetler geliştirdik. Özellikle asfalt, yol ve parke çalışmalarımızda ise bu oranı çok daha fazla rakamlara ulaştı." diye konuştu.

- "Tempomuzu artırıyoruz"

Başkan Çimşit, belediye hizmetlerinin gerek ilçe merkezine gerekse de kırsala eşit ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladıklarını ifade etti.

Daha önceki yönetimin kırsala hiçbir hizmet götürmediğini tespit ettiklerini vurgulayan Çimşit, şöyle konuştu:

"Her alanda önceki dönemle kıyasladığımızda bariz, gözle görülür bir artış var, parkeden, asfalta, parktan altyapıya kadar. Özellikle kırsal çok ihmal edilmiş. Kırsalda bir iki mahalleye parke yapılmış, onu da Büyükşehir Belediyesi yapmış. Daha önceki Viranşehir Belediyesi yönetimi kırsalda bir mahalleye dahi parke taşı döşememiş. Kilitli parke taşıyla kırsal mahallelerimiz bizim dönemimizde tanıştı, bizimle hizmetin farkını gördü. Biz de tempomuzu her geçen gün artıyoruz."

Cimşit, geçen yıl 240 bin metrekare kilitli parke döşediklerini hatırlatarak, "Bunun 100 bin metrekaresini kırsal mahallelerimize döşedik. Bu çalışmanın parasal karşılığı 4 milyon liranın üzerindedir. Bu yıl da 200 bin metrekare kilitli parke ihalesi gerçekleştirdik. Parke çalışmamızın yarısını kırsalda yarısını da merkezde değerlendireceğiz." dedi.

- "Borç yok, kasada 7 milyon lira var"

Mali disiplini ön planda tuttuklarını belirten Çimşit, 2018 yılını 64 milyon lira gelirle kapatmayı planladıklarını söyledi.

Cimşit, proje ve belediye gelirlerini sıkı takip ettiklerini aktararak, belediyenin ödenek noktasında sıkıntı çekmediğini dile getirdi.

Üretilen her işin ücretinin anında ödendiğini anlatan Çimşit, "Görevi aldığımızda kasamızda 3,5 milyon lira para vardı, şu anda 7 milyon lira kasamızda paramız var. Şu an itibarıyla da çalışmalarımız devam ediyor. Maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok, müteahhitlerimize işini bitirir bitirmez ödemelerini yapıyoruz. İşçilerimize, piyasaya ve kamu kurumlarına borcumuz yok." şeklinde konuştu.

Cimşit, belediyenin sosyal projelere büyük önem verdiğine değinerek, bebeklere, askerlere ve yaşlılara yönelik de ayrı ayrı projeler yürütüldüğünü belirtti.

İlçeye tarihindeki yeşil alan miktarının yarısından daha fazlasını 1,5 yılda kazandırdıklarını vurgulayan Çimşit, daha önce 273 bin metrekare olan park alanına 160 bin metrekare daha eklediklerini sözlerine ekledi.

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Belediye Başkanvekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit görevlendirme Hizmet Şanlıurfa Viranşehir

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