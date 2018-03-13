Virtuix Omni, Monster Notebook mağazasında

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook'un Kadıköy'deki mağazasını ziyaret eden oyunseverler, sanal gerçeklik deneyimini benzersiz bir seviyeye taşıyan Virtuix Omni platformunu deneme şansını yakalayacak.

Monster'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına sunduğu oyun bilgisayarlarıyla oyun dünyasındaki yeni teknolojileri oyuncularla buluşturan Monster Notebook yine bir ilke imza atıyor.

Markanın Kadıköy'deki mağazasını ziyaret eden oyun tutkunları oyun teknolojileri alanında en ileri örneklerden biri olan Virtuix Omni platformunu deneme şansı buluyor.

Virtuix Omni oyuncuların koşma, dönme, eğilme gibi hareketlerini herhangi bir oyun kontrolcüsü kullanmadan, doğrudan oyuna aktaran bir platform. Sanal gerçeklik başlığı ile birlikte kullanıldığında çok yüksek bir gerçeklik etkisi yaratan sistem, kullanıcılara adeta oyunun içinde olduklarını hissettiriyor. Monster Notebook'un Kadıköy’deki mağazasını ziyaret edenler, Monster’ın VR Ready ürünlerinin performansını Virtuix Omni ile deneyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Monster Notebook'un Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü, içinde bulundukları sektörde teknolojinin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Ürünleriyle Türkiye'deki oyunculara en yeni teknolojileri ve en yüksek performansı sunmayı hedefleyen bir marka olarak biz de bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Yakın bir gelecekte oyun oynama şeklimizi değiştirebilecek Virtuix Omni gibi bir ürünü bu nedenle mağazamızda sergiliyoruz. Oyun oynamayı seven herkesi bu inanılmaz aleti denemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.