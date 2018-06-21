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Vişegrad Grubu'ndan AB'ye "mini zirve" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 21:00 | Son Güncelleme

Vişegrad Grubu'ndan AB'ye "mini zirve" tepkisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkelerinin (V4), sığınmacı konusunda hemfikir olduğunu belirterek, pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek amacıyla yapılacak "mini zirve"ye katılmayacaklarını açıkladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un katılımıyla V4 + Avusturya zirvesi düzenlendi.

Zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Orban, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in, 28-29 Haziran'da Brüksel'de üye ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek için "mini zirve" düzenleyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Orban, zirve düzenlemenin AB Komisyonu'nun değil, AB Konseyi'nin görevi olduğunu belirtti.

Sığınmacı konusunda Vişegrad Grubu ülkelerin duruşunun net olduğunu belirten Orban, V4 liderlerinin söz konusu "mini zirve"ye katılmayacağını, 28-29 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek olan AB zirvesinde duruşlarını açıklayacaklarını söyledi.

Juncker dün yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde pazar günü Brüksel'de göç ve sığınmacı konusuna çözüm bulmak isteyen liderlerle gayriresmi bir çalışma toplantısı düzenliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Andrej Babis Macaristan Mateusz Morawiecki mülteci Peter Pellegrini Sebastian Kurz V4 Viktor Orban

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