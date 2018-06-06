Vişegrad Grubunun Macar dönem başkanlığı kapanış etkinliği

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss'in ev sahipliğinde, Vişegrad Dörtlüsünün (Slovakya, Çekya, Macaristan, Polonya) Macar dönem başkanlığı kapanış etkinliği düzenlendi.
Büyükelçilik konutunda verilen davete, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.
Davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss, ülkesinin 2017'nin Temmuz ayından 2018'in Haziran ayına kadar Vişegrad Dörtlüsünün dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlattı.
Vişegrad iş birliğinin karşılıklı güven, esneklik ve ortak geleneklere, değerlere ve ilgi alanlarına odaklanan ilkelere dayandığını vurgulayan Kiss, Macaristan'ın dönem başkanlığındaki önceliğinin Vişegrad Dörtlüsünün Türkiye gibi önemli ortaklarla iş birliğini artırmak olduğunu söyledi.
Davet, Macar piyanist Zsolt Mdgyesi'nin piyano konserinin ardından sona erdi. Mdgyesi'nin konserini, Macar besteci ve piyanist Bela Bartok'un Türk ve Macar halk müziklerindeki benzerlikleri araştırmak için 1936 yılında Türkiye'ye geldiğinde çaldığı piyanoyla vermesi dikkati çekti.
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