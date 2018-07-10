Vişne üreticisi fiyat istikrarı için destek bekliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin en önemli vişne üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde üreticiler, ürün fiyatlarında istikrar için destek bekliyor.
Sultandağı Belediye Başkanı ve Sultandağı Kiraz Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kaliteli kiraz ve vişne üretimi ile sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da tanınır hale geldiğini söyledi.
Türkiye'nin kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 30'unun gerçekleştirildiği Sultandağı'nda, yine aynı kalitede vişne üretiminin yapıldığına dikkati çeken Acar, "Yıllık ortalama 50-60 bin ton vişne üretimimiz var. Sultandağı vişnesi, sululuk oranı açısından Türkiye'de en yüksek kalitede ürünler arasında. Ülkemizin başka yerlerinde vişnede sululuk oranı yüzde 30-40 iken, bu oran Sultandağı vişnesinde yüzde 70'ler civarında. Yani meyve suyu fabrikaları, Sultandağı vişnesini aldığı zaman en az yüzde 20 daha karlı çıkıyor." diye konuştu.
Acar, vişnede ihracat imkanının çok fazla olmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vişne ihracat olarak fazla gündeme gelmiyor. Çünkü çok dayanıklı ve uzun süre bekleyebilecek bir ürün değil. Ama meyve suyu fabrikalarında işlenerek vişne suyu elde ediliyor. Güzellik merkezleri için kozmetik sanayisinde, ilaç sanayisinde, ağrı kesicilerin üretiminde kullanılıyor. Renklendirici olarak gıdalarda kullanılıyor. Dolayısıyla vişne oldukça geniş bir alana hitap ediyor."
- "Vişne fiyatları istediğimiz seviyenin çok altında"
Üreticilerin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin fiyat istikrarsızlığı olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:
"Maalesef vişne fiyatları istediğimiz seviyenin çok altında. Bu yıl üreticilerimiz 2 liranın altından ürününü satıyor. Vişne toplayanların masrafı çıktıktan sonra, bahçe sahibinin yaptığı masrafları da düşündüğümüzde elinde para kalmıyor. Üreticimiz geçen yıl kilosunu 3 liradan pazarlayarak ayakta kalmıştı. Bu sene ürün bol. Maalesef fiyatlar istediğimiz seviyede değil. Bunun için devletimizin bir teşvik mi etmesi lazım, destek mi vermesi lazım. Yani bir devlet eli şart. Çünkü tacirlerin eline düştüğünüz zaman istediği fiyatı çekiyor, istediği gibi fiyatlarla oynuyor. İlçemizde meyve suyu fabrikası kurulmasına ve 7 tanesi bitmiş 1 tanesi de bitmek üzere olan meyve işleme tesisi yapılmış olmasına rağmen hala fiyatlar üreticinin üretime devam etmesini sağlayacak şartlarda değil. Bir kaç yıl daha böyle giderse bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan meyvecilik ortadan kalkabilir. Bu da hem ülke ekonomisine hem vatandaşa çok büyük zararlar verebilir."
Üretici Sabri Baş da vişnede rekoltenin yüksek olduğunu dile getirerek, "Bu yıl bahar yağmurları sayesinde verim iyi. Hasat dönemi çok güzel geçiyor. Topladığımız vişnelerin yüzde 90'ı fabrikalara gidiyor." ifadelerini kullandı.
Vişne toplayan işçilerden Yeter Çelik ise "Bahçelerde bir işçi en fazla 60-70 kilo vişne toplayabiliyor. Vişnenin de fiyatı düşük. Üretici ne yapsın? Fiyatı 1,70 lira. Onun için bahçe sahipleri bu yıl sıkıntı yaşıyor." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!
Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!
Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!
Erdoğan'ın yemin ettiği sırada kabine bölümünde o isimler yoktu! İlginç detay
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir? Yeni sistemle neler değişecek?
TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak
Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'
‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum