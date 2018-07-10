Vişne üreticisi fiyat istikrarı için destek bekliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin en önemli vişne üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde üreticiler, ürün fiyatlarında istikrar için destek bekliyor.

Sultandağı Belediye Başkanı ve Sultandağı Kiraz Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kaliteli kiraz ve vişne üretimi ile sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da tanınır hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 30'unun gerçekleştirildiği Sultandağı'nda, yine aynı kalitede vişne üretiminin yapıldığına dikkati çeken Acar, "Yıllık ortalama 50-60 bin ton vişne üretimimiz var. Sultandağı vişnesi, sululuk oranı açısından Türkiye'de en yüksek kalitede ürünler arasında. Ülkemizin başka yerlerinde vişnede sululuk oranı yüzde 30-40 iken, bu oran Sultandağı vişnesinde yüzde 70'ler civarında. Yani meyve suyu fabrikaları, Sultandağı vişnesini aldığı zaman en az yüzde 20 daha karlı çıkıyor." diye konuştu.

Acar, vişnede ihracat imkanının çok fazla olmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: