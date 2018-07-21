"Vitiligo hastalık değildir, cilt sanatıdır"

Selen ÖZÇELİK - Müge YARIMBATMAN/İstanbul, (DHA)- 15 YILDIR vitiligo hastası olan genç kız hastalığa karşı farkındalık yaratmak ve olumsuz algıyı yıkmak için t-shirt ve bileklikler tasarladı ve internet üzerinden kendisine ulaşan vitiligo hastalarına hediye etti. "Vitiligo bir cilt sanatıdır" sloganını taşıyan tasarımlar ile hastalığı yüzünden olumsuz duygular yaşayanlara destek olmayı amaçladığını belirten Fulya Özbıyık "Öncelikle vitiligomuzu nasıl kapatabiliriz diye elime birkaç tane kapatıcı aldım, sonrasında 'Hayır vitiligomuzu kapatmamıza gerek yok. Atıyoruz bunları' diyerek bir ters köşe yapmış oldum. Bana göre kapatılmaması gereken bir şey. Bu algıyı da yıkmak gerekiyor. Vitiligomuzla güzeliz bence" dedi. "EN ÖNEMLİSİ DE BULAŞICILIĞI YOK"

İstanbul'da vitiligoya farkındalık oluşturmak için bir araya gelen gençler “Vitiligo hastalık değil, cilt sanatıdır" etiketiyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlattılar. Fulya Özbıyık, “Ben yaklaşık 15 yıldır vitiligo sahibiyim. Başlangıcından beri beni hiç rahatsız etmedi, yani ben hastalık olarak görmedim vitiligoyu. Ağrısı yok, sızısı yok, en önemlisi de bulaşıcılığı yok. Bu yönden dolayı beni hiç bir şeyden kısıtlamıyor, hiçbir şeyden alıkoymuyor. Vücudumun tüm organları yerlerindeyse neden bunu hastalık olarak göreyim diye kendime sordum ve dediğim gibi hastalık olarak görmedim. Bunun bir sanat olduğunu, cildimize yansıyan bir sanat, bir farklılık, bir ayrıcalık olduğunu düşündüm" dedi.

"VİTİLİGOMU MAKYAJ ÜRÜNLERİYLE KAPATMIYORUM"

Vitiligolu bölgeleri makyaj ürünleriyle kapatmadığını belirten Özbıyık "Vitiligosunu kapatmak isteyen arkadaşlar oluyor. Bir video yayınladım, aslında ters köşe yapmayı hedeflemiştim. Öncelikle vitiligomuzu nasıl kapatabiliriz diye elime birkaç tane kapatıcı aldım,sonrasında 'Hayır vitiligomuzu kapatmamıza gerek yok. Atıyoruz bunları' diyerek bir ters köşe yapmış oldum. Bana göre kapatılmaması gereken bir şey. Bu algıyı da yıkmak gerekiyor. Vitiligomuzla güzeliz bence. Aslında farklı olduğu için farklılıkları güzelleştiriyor." dedi. Amacının vitiligoya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Özbıyık "Bunun için en özellikli olanın t-shirt olduğunu düşündüm, çünkü birçok moda sektöründe her şey tişörtle yansıtılıyor. Bu yüzden de t-shirt yapmaya karar verdim. Yapmış olduğum şeylerden olumlu dönüşlerin olması inanılmaz güzel. Zaten amacımda bu insanlara dokunabilmek."şeklinde konuştu. "VİTİLİGONUN IRKÇILIĞA MEYDAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özbıyık vitiligo için “Vitiligonun aslında ırkçılığa meydan okuduğunu düşünüyorum. Özellikle siyahi olan kişilerde vitiligoyu görüyoruz. Bizde neyse pek fazla belli olmuyor, ama siyahilerdeki vitiligo bütünleştiği zaman tek bedende hem beyaz hem siyah rengin var olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de ırkçılığa meydan okuduğunu düşünüyorum.Böylede ayrı bir özelliği ve güzelliği var" dedi.

Yaklaşık dört senedir vitiligosu bulunan Betül Bilgili ise“İnternette vitiligo ile ilgili araştırma yapıyordum. O arada Fulya'ya rastladım. Profilinde “Vitiligo bir hastalık değil, cilt sanatıdır" yazıyordu. Zaten bende sanatla ilgiyim, dikkatimi çekti. Fulya'nın aktiviteleri, buluşmaları, hareketleri vs. hep vitiligoyu övmek, güzelleştirmek ve farkındalık yaratmak adınaydı. O yüzden ona nasıl destek olabilirim,vitiligosu olan arkadaşlara nasıl moral olabilirim düşüncesiyle Fulya'nın yanında olmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.