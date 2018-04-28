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Viyana Belediye Başkanından "başörtüsü" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Haupl: - "Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir. Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik"

VİYANA (AA) - Viyana Belediye Başkanı Michael Haupl, Avusturya'da ilk ve ana okullarında getirilmek istenen başörtüsü yasağına ilişkin, "Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir. Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik." dedi.

Der Standard gazetesine konuşan Haupl, yaklaşık 25 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığı ve güncel konular üzerine açıklamalarda bulundu.

Bu ayın sonu itibarıyla görevini halefi Michael Ludwig'e bırakacak olan Haupl, ülkede son günlerde tartışmalara neden olan ilk ve ana okullarına yönelik getirilmek istenen başörtüsü yasağına değindi.

Haupl, kızların başörtüsü örtüp örtmeyeceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir. Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik. Her ne kadar kimi insanlar bunun tersini iddia etse de benim büyüdüğüm ülkede, annem alışverişe giderken başörtüsü takardı." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin, sığınmacılara yardımlarda kısıtlamaya gideceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Haupl, en düşük seviyedeki sosyal yardımların ülkedeki bütün insanları kapsadığına, Avusturyalı ve sığınmacı ayrımı yapılmasının yanlış olduğuna işaret ederek, düzenli geliri olmayan insanlara yardım yapılmadığı takdirde insanların farklı arayışlara gideceğini kaydetti.

Sosyal yardımların azaltılmasının insan haklarına ve yasalara aykırı olduğunu anımsatan Haupl, "Çalışma şansı olmayan insanlar ya illegal bir şekilde çalışmayı deneyerek hayatta kalmaya çalışacak, ya da hırsızlık yapacak. Kim fakirliği beslerse, aslında suçun oluşumunu desteklemiş olur." diye konuştu.

1993 yerel seçimlerinde Viyana Belediye Başkanı seçilen Michael Haupl, Avrupa'nın önemli başkentlerinden Viyana'yı 25 yıldır yönetiyor.

Haupl, geçen aylarda yaptığı açıklamada, 2020'de yapılacak yerel seçimlere katılmayacağını açıklamış, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) içinde yapılan oylama sonucu Michael Ludwig’in yeni belediye başkanı olması kararlaştırılmıştı. Haupl, görevini 24 Mayıs'ta Ludwig'e bırakacak.

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başörtüsü Michael Haup Viyana

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