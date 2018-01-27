HABER

Viyana’da aşırı sağcı parti FPÖ karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Başkent Viyana’da 10 binin üzerinde gösterici, yabancı ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı partiyi protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da 10 binin üzerinde gösterici, ırkçı ve İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) protesto etti.

Viyana üniversitesi önünde toplanan 10 bin gösterici, her yıl aşırı sağcı partinin bazı Neonazi oluşumlarla birlikte Hofburg sarayında düzenlediği baloya devletin izin vermesine tepki gösterdi.

Üç binin üzerinde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, eski şehir olarak bilinen birinci Viyana trafiğe tamamen kapatılırken, balonun yapıldığı Hofburg sarayının çevresinde kordon oluşturan güvenlik güçleri, göstericilerin bu bölgeye geçmesine izin vermedi.

Kentin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatan göstericiler, "Nazilere Hayır”, "Siyah (ÖVP)-Mavi (FPÖ) hükümetine hayır”, yazılı pankartlar açtı.

Eylemde konuşan Avusturyalı Sofia Berger, aşırı sağcı FPÖ'nün artık hükümette yer aldığını belirterek, özellikle basının toplumda oluşturduğu yabancı ve sığınmacı karşıtlığı nedeniyle insanların bu partilere yöneldiğini söyledi.

Berger, ırkçı partinin ülkede yabancı ve sığınmacı korkusuyla toplumu ayrıştırdığına dikkati çekerek, "Ortadoğu'da yaşanan savaşlardan kaçarak Avusturya'ya sığınan sığınmacılar üzerinden çirkin propagandalar yaptılar.”İfadelerini kullandı.

Aşırı sağcı hükümetin hayata geçirmek istediği programın çalışanların sosyal haklarını büyük çoğunlukla kısıtlayacağına işaret eden Berger, yeni hükümetin Neonazi oluşumlarla ilişkisi olduğu bilinen isimleri bakanlıklara yerleştirdiğini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

İlginizi Çekebilir

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 8 koldan Afrin'e...

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 8 koldan Afrin'e...

İkiz kardeşler trafik kazasında hayatını kaybetti

İkiz kardeşler trafik kazasında hayatını kaybetti

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

900 lira verilince intihardan vazgeçti

900 lira verilince intihardan vazgeçti

Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda racon kesmek kimsenin hakkı değil

Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda racon kesmek kimsenin hakkı değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.