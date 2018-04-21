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Viyana’da Hacivat ve Karagöz gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:41 | Son Güncelleme

Viyana’da Hacivat ve Karagöz gösterisi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisi düzenlendi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Şehir Kütüphanesi iş birliği ile düzenlenen gösteri, ilk olarak kütüphanenin gösteri salonunda Almanca, ardından enstitünün konferans salonunda Türkçe sunuldu.

Viyana’da ilk defa düzenlenen ve gölge oyunu sanatçıları Ali ve Erkan Köken'in sunduğu gösteriye çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 yıldır düzenli olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bu yıl Viyana’ya Hacivat ve Karagöz gölge oyununu getirerek bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yorulmaz, gösterinin iki dilde yapılmasının ilgiyi artırdığına işaret ederek çocukların Türk kültürünü daha iyi tanımalarına yardımcı olacak, ilgi çekici bu tür etkinlikleri YEE bünyesinde her yıl düzenli olarak yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Hacivat ve Karagöz gölge oyununun tarihçesini çocuklara anlatan Ali Köken de yurt dışında doğup büyüyen Türk gençlerinin kültürlerini unutmaması gerektiğine dikkati çekti.

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