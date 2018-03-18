Viyana'da Mehmet Akif Ersoy anlatıldı

Bakiler, "İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında Mehmet Akif'in büyük katkıları olmuştur ancak Akif'i tanımayan toplumlar şairin kıymetini ve Türk tarihi açısından önemini anlayamazlar." diye konuştu.

Şair ve Yazar Yavuz Bülent Bakiler, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve Avrupa'da birçok şehirde Mehmet Akif'in hayatını anlattığını belirterek, Türk toplumunun şairi yeterince tanımadığını kaydetti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı konferansta açılış konuşması yapan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, vefatının 81'inci yılında minnetle anılan İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı ve eserlerinin bilinmesinin, anlaşılmasının Avrupa'da yaşayan Türkler için de oldukça önemli olduğunu söyledi.

Mehmet Akif'in Türkiye'nin sorun ve sıkıntıları ile yakinen ilgilenen bir kişi olduğunu vurgulayan Bakiler, Akif'in Türkçeyi çok iyi şekilde bilen ve bununla beraber 4 farklı lisanı iyi seviyede konuşan bir kişi olduğunu dile getirdi.

Bakiler, merhum şairin sözünün eri ve dürüst bir insan olduğuna dikkati çekerek, "Akif bir arkadaşına verdiği söze bağlı kalarak arkadaşının çocuklarını sahipleniyor ve yüksek eğitim tahsiline kadar bu çocuklarla ilgileniyor." şeklinde konuştu.

- "Akif'in hayatı şiirlerinden daha muhteşem"

"Akif'in hayatının şiirlerinden daha muhteşem" olduğunu dile getiren Bakiler, şairin en önemli eseri Safahat'ın en değerli bölümünün Asım olduğunu belirterek, bu kısımda Türk gençlerinin nasıl kendilerini yetiştirmeleri gerektiği yönünde öğütler verdiğini vurguladı.

"Bizim Akif gibi kahramanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullanan Bakiler, Mehmet Akif'in cehalet karşıtı biri olduğunu, ilim çağında, ırk ayrımı yapmaksızın İslam toplumlarının ilimden uzak olduğunu şiirlerinde anlattığını dile getirdi.