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Viyana'da "sebiller ve şadırvanlar" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 01:03 | Son Güncelleme

Viyana'da "sebiller ve şadırvanlar" sergisi

VİYANA (AA) - Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk-Osmanlı medeniyetinin kadim unsurlarından "sebiller ve şadırvanlar" başlıklı bir konferans ve sergi düzenledi.

YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, enstitü olarak bu yılı "Türk Kültüründe Su Yılı" olarak belirlediklerini söyledi.

Yorulmaz, bu yıl düzenleyecekleri bir çok etkinlikte su temasının işleneceğini belirterek, Viyanalı sanatseverlerin gerçekleştirecekleri çeşitli programlar vesilesiyle suyun Türk kültüründeki yerini daha iyi kavrayacaklarını ifade etti.

Türk Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu ise konferansta yaptığı konuşmada, suyun Türk-Osmanlı kültürü içindeki yerini anlattı.

Şerifoğlu, suyun Osmanlı'nın gündelik yaşantısında çok önemli bir işlevi olduğunu dile getirerek, "Bugün de özellikle İstanbul'da ayakta kalan sebil ve şadırvanların modern yaşamda işlevlerini yitirmiş olmalarına rağmen Osmanlı'nın suya yaklaşımının en rafine örneklerini temsil ediyor." diye konuştu.

Sebil ve şadırvan kültürünün yitirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ömer Faruk Şerifoğlu, bu zenginliğin gelecek nesillere taşınması gerektiğini de dile getirdi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, İstanbul ve Bursa'daki önemli sebil ve şadırvanların yaklaşık bir asır önce çekilmiş fotoğrafları meraklıların ilgisine sunuldu.

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Viyana’da "sebiller ve şadırvanlar" sergisi

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